Baskonia ficha a Hamidou Diallo, campeón del concurso de mates de la NBA

Baskonia suma físico en su plantilla con el fichaje del alero Hamidou Diallo, que llega a Vitoria de la liga china con un contrato de dos temporadas.

El jugador estadounidense de 27 años y 199 centímetros cuenta con más de 250 partidos en la NBA, donde ha pasado por Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Brooklyn Nets y Washington Wizards.

El nuevo azulgrana fue elegido en el Draft de la NBA de 2018 y en 2019 se proclamó campeón del Concurso de Mates de la liga estadounidense.

Durante la última temporada, Diallo militó en los Shanxi Loongs de la primera liga china, donde ha promediado 22,5 puntos, 7,3 rebotes y 3,1 asistencias por partido.

Diallo destaca por su “capacidad atlética, su impacto físico en ambos lados de la pista y su versatilidad defensiva”, señaló el club en una nota de prensa.

Ahora debutará en el baloncesto europeo y refuerza la línea exterior del Baskonia.