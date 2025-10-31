El Baskonia busca completar su particular pleno contra el Efes

El Baskonia recibe al Anadolu Efes (20:30 h) con la intención de conseguir su segunda victoria esta semana en Euroliga. El conjunto vasco protagonizó el peor arranque de su historia en la máxima competición continental tras arrancar su andadura con seis derrotas consecutivas. Los de Galbiati están pagando muy caras las bajas de hombres importantes, sobre todo la del base Trent Forrest. Además, la pasada semana llegaron a un acuerdo de desvinculación con Luka Samanic, que hasta la fecha estaba siendo de los mejores. Sin embargo, vienen de sumar su primer triunfo en Euroliga ante Dubai (92-85).

Galbiati advierte del juego exterior del Efes

El técnico italiano destacó en la previa del partido a los 'pequeños' del conjunto turco. En sus filas hay nombres como los ex baskonistas Shane Larkin y Rodrigue Beaubois, o los fichajes Jordan Loyd, Isaïa Cordinier y Nick Weiler-Babb. "Es uno de los mejores equipos de la Euroliga en el juego exterior. Tienen talento, tiro y experiencia", aseguró.

En el juego interior, el equipo de Estambul está muy mermado. Vincent Poirier, un hombre llamado a ser uno de los referentes, sufre una lesión de larga duración, a la que se le ha añadido Georgios Papagiannis. El gigante griego estará apartado de las canchas varios meses tras padecer una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. A pesar de las bajas, hombres como Ercan Osmani o el ex azulgrana Rolands Smits se están multiplicando y rallando a gran nivel, sobre todo en el caso del otomano.

Paolo Galbiati, técnico del Baskonia / EFE

Más allá de la defensa exterior, otra de las claves para los baskonistas, según Galbiati, será el despliegue ofensivo. "Tenemos la necesidad de abrir la cancha y compartir bien el balón en ataque. Hay que jugar con energía y la mentalidad adecuada", añadió el transalpino.