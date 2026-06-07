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Baskonia - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Baskonia y Asisa Joventut se enfrentan en el Buesa Arena en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de Liga Endesa

Jabari Parker y Eugene Omoruyi, en el primer partido entre Baskonia y Asisa Joventut

Jabari Parker y Eugene Omoruyi, en el primer partido entre Baskonia y Asisa Joventut / ACB Photo - Aitor Bouzo

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Marc del Río

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Baskonia y Asisa Joventut se enfrentan en el Buesa Arena en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de Liga Endesa.

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