Baskonia - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

¡Empezamos!

¡Muy buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos al directo del tercer partido de los cuartos de final del play-off de la Liga Endesa entre Baskonia y Asisa Joventut. El conjunto de Dani Miret regresa a Vitoria para intentar lograr el último billete para unas semifinales en las que ya se encuentran Barça, La Laguna Tenerife y Valencia Basket. El ganador del duelo se citará contra el cuadro taronja en la siguiente ronda