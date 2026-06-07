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Baskonia - Asisa Joventut, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
Baskonia y Asisa Joventut se enfrentan en el Buesa Arena en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de Liga Endesa
Baskonia y Asisa Joventut se enfrentan en el Buesa Arena en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de Liga Endesa.
¡Quintetos titulares!
Baskonia: Forrest, Spagnolo, Razdevicius, Kurucs y Diakité
Penya: Ricky, Kraag, Parker, Ruzic, Birgander
Cameron Hunt, intratable en el segundo encuentro
El escolta verdinegro firmó un auténtico partidazo ante Baskonia, con 27 puntos y un descomunal 6/8 en triples. Las opciones de la Penya de pasar a semifinales pasan por un gran partido del '24'
Hasta el momento, dos triunfos locales
La eliminatoria llega empatada a uno tras las dos victorias locales. Los de Paolo Galbiati se impusieron en el primer asalto por 85-71, mientras que el conjunto de Dani Miret arrasó a los vitorianos en el segundo (82-63)
¡Empezamos!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos al directo del tercer partido de los cuartos de final del play-off de la Liga Endesa entre Baskonia y Asisa Joventut. El conjunto de Dani Miret regresa a Vitoria para intentar lograr el último billete para unas semifinales en las que ya se encuentran Barça, La Laguna Tenerife y Valencia Basket. El ganador del duelo se citará contra el cuadro taronja en la siguiente ronda
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