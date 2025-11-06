Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Baskonia asfixia a la Virtus y continúa su racha

El alero senegalés de la Virtus de Bolonia Saliou Niang (d) lucha con el lituano Tadas Sedekerskis, del Baskonia

El alero senegalés de la Virtus de Bolonia Saliou Niang (d) lucha con el lituano Tadas Sedekerskis, del Baskonia / ADRIÁN RUIZ HIERRO / EFE

EFE

Vitoria

El Baskonia asfixió este jueves a la Virtus Bolonia (87-76) y continúa su racha de tres triunfos consecutivos en Euroliga, donde continúa dando pasos gracias a su notable mejora defensiva.

Baskonia - Virtus 06/11/25

Euroliga

87
76
Alineaciones
Baskonia
(23+23+19+22): Simmons (7), Villar (4), Diallo (14), Sedekerskis (13) y Diop (4) -cinco inicial-, Nowell (9), Spagnolo (9), Diakité (2), Frisch (3), Luwawu-Cabarrot (16), Kurucs (6) y Hrabar (-).
Virtus Bolonia
(14+20+23+19): Edwards (13), Vildoza (-), Jallow (10), Alston Jr. (5) y Smailagic (3) -cinco inicial-, Pajola (3), Niang (18), Diarra (4), Hackett (-), Taylor (-), Diouf (10) y Morgan (10).
Árbitros
Emin Mogulkoc (Turquía), Milos Koljensic (Montenegro), Maxime Boubert (Francia). Eliminaron por faltas a Pajola. Señalaron falta técnica a Alston (min.29).
Incidencias
Partido correspondiente a la novena jornada de la Euroliga, disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 7.534 espectadores. Antes del encuentro las dos plantillas posaron con una pancarta de ánimo para Achille Polonara, exjugador de los dos clubes, recién salido del coma por una complicación tras un transplante de médula.

A pesar de los problemas de faltas personales, Paolo Galbiati no renunció a jugar con quintetos más pequeños que su rival y a no bajar su ritmo energía ante un conjunto italiano que no encontró la anotación de Carsen Edwards y solo Saliou Niang tuvo su noche con 35 créditos de valoración.

El 40 % en triples y las 25 asistencias de los azulgranas fueron la consecuencia del juego de un equipo que ha cambiado la cara y ha dado un paso adelante en defensa.

Los de Paolo Galbiati comenzaron con un ritmo endiablado y abrieron el primer hueco con un 11-2 de inicio con una buena puesta en escena en los dos lados de la cancha.

A los italianos les costaba gestionar sus ataques, cerrar el rebote y encontrar a Carsen Edwards, su referencia ofensiva.

Dos triples del Baskonia frenaron el intento de reacción de los de Dusko Ivanovic y se fueron con un 23-14 a favor.

Los italianos buscaron darle más velocidad a su juego. Edwards entró en acción, pero encontró la respuesta en Tim Luwawu-Cabarrot y Hami Diallo para mantener la brecha a favor de la escuadra vasca.

Los problemas de faltas en el juego interior baskonista obligaron a Paolo Galbiati a jugar sin ‘cincos’ puros. Ni Diouf ni Smailagic pudieron sacar ventajas gracias a la defensa coral de los locales, que aprovecharon su movilidad ofensiva para irse al descanso con una ventaja relativamente cómoda, 46-34.

El conjunto italiano tiró de orgullo tras el paso por vestuarios. Subieron la agresividad, ganaron el rebote y encontraron el acierto que no tuvieron en la primera mitad.

Un parcial de 2-9 metió en el encuentro a los de Dusko Ivanovic. Saliou Niang aprovechó las ausencias de los hombres altos locales en los dos lados de la cancha, pero el Baskonia reaccionó a tiempo para volver a estirar la ventaja con un nuevo estirón de 7-0 antes de encarar el último asalto, 65-57.

Carsen Edwards se encargó de que el Baskonia no rompiera el partido desde el lanzamiento exterior, pero el Baskonia no dejó de morder en defensa y mantener su ritmo hasta el triunfo final, el tercero consecutivo en Euroliga, 87-76.

