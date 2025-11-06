El Baskonia asfixia a la Virtus y continúa su racha

El Baskonia asfixió este jueves a la Virtus Bolonia (87-76) y continúa su racha de tres triunfos consecutivos en Euroliga, donde continúa dando pasos gracias a su notable mejora defensiva.

Baskonia - Virtus 06/11/25 Euroliga BAS 87 76 VIR Alineaciones Baskonia (23+23+19+22): Simmons (7), Villar (4), Diallo (14), Sedekerskis (13) y Diop (4) -cinco inicial-, Nowell (9), Spagnolo (9), Diakité (2), Frisch (3), Luwawu-Cabarrot (16), Kurucs (6) y Hrabar (-). Virtus Bolonia (14+20+23+19): Edwards (13), Vildoza (-), Jallow (10), Alston Jr. (5) y Smailagic (3) -cinco inicial-, Pajola (3), Niang (18), Diarra (4), Hackett (-), Taylor (-), Diouf (10) y Morgan (10).

A pesar de los problemas de faltas personales, Paolo Galbiati no renunció a jugar con quintetos más pequeños que su rival y a no bajar su ritmo energía ante un conjunto italiano que no encontró la anotación de Carsen Edwards y solo Saliou Niang tuvo su noche con 35 créditos de valoración.

El 40 % en triples y las 25 asistencias de los azulgranas fueron la consecuencia del juego de un equipo que ha cambiado la cara y ha dado un paso adelante en defensa.

Los de Paolo Galbiati comenzaron con un ritmo endiablado y abrieron el primer hueco con un 11-2 de inicio con una buena puesta en escena en los dos lados de la cancha.

A los italianos les costaba gestionar sus ataques, cerrar el rebote y encontrar a Carsen Edwards, su referencia ofensiva.

Dos triples del Baskonia frenaron el intento de reacción de los de Dusko Ivanovic y se fueron con un 23-14 a favor.

Los italianos buscaron darle más velocidad a su juego. Edwards entró en acción, pero encontró la respuesta en Tim Luwawu-Cabarrot y Hami Diallo para mantener la brecha a favor de la escuadra vasca.

Los problemas de faltas en el juego interior baskonista obligaron a Paolo Galbiati a jugar sin ‘cincos’ puros. Ni Diouf ni Smailagic pudieron sacar ventajas gracias a la defensa coral de los locales, que aprovecharon su movilidad ofensiva para irse al descanso con una ventaja relativamente cómoda, 46-34.

El conjunto italiano tiró de orgullo tras el paso por vestuarios. Subieron la agresividad, ganaron el rebote y encontraron el acierto que no tuvieron en la primera mitad.

Un parcial de 2-9 metió en el encuentro a los de Dusko Ivanovic. Saliou Niang aprovechó las ausencias de los hombres altos locales en los dos lados de la cancha, pero el Baskonia reaccionó a tiempo para volver a estirar la ventaja con un nuevo estirón de 7-0 antes de encarar el último asalto, 65-57.

Carsen Edwards se encargó de que el Baskonia no rompiera el partido desde el lanzamiento exterior, pero el Baskonia no dejó de morder en defensa y mantener su ritmo hasta el triunfo final, el tercero consecutivo en Euroliga, 87-76.