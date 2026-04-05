El Baskonia alarga su inercia y ahonda en el bache del Manresa

El Baskonia alargó este domingo su buena inercia con su cuarta victoria consecutiva en la Liga Endesa, tras imponerse en un partido ajustado en el Nou Congost al Baxi Manresa (83-88), que sigue atrapado en la zona baja de la tabla tras su cuarta derrota liguera consecutiva.

BAXI Manresa - Baskonia (baloncesto, Liga Endesa), 05/04/2026 LIGA ENDESA MAN 83 88 BAS Alineaciones BAXI MANRESA, 83 (25+16+24+18): Brooks (13), Ubal (9), Reyes (16), Knudsen (2) y Akobundu (9), -cinco inicial-, Duke Jr (11), Bassas (15) Steinbergs (-), Paulicap (-), Oriola (8), Naspler (-) y Bergseng (-). BASKONIA, 88 (21+23+21+23): Villar (3), Forrest (20), Radzevicius (-), Omuroyi (14), Edwards (1), ,-cinco inicial-, Diakite (9), Simmons (7), Luwawu-Cabarrot (27), Spagnolo (2), Frisch (3), Hrabar (-) y Joksimovic (2).

Un parcial final de 2-11 y la determinación de Timothe Luwawu-Cabarrot (27 puntos) y Trent Forrest (20) decantaron el triunfo a favor del cuadro vitoriano, que se sitúa con un balance de 18 victorias y 7 derrotas, empatado con el segundo clasificado, el Valencia Basket, que este domingo se enfrenta al Río Breogán.

En la otra cara de la moneda, pese a un gran arranque, el cuadro local se fue diluyendo con el paso de los minutos y agudiza su crisis de resultados que le mantiene inmerso en la zona de peligro, con tres victorias de margen con el descenso, sin certificar todavía la permanencia.

Y eso que con la necesidad de alejarse del grupo que pelea por la permanencia, al que se había acercado tras tres derrotas consecutivas, el conjunto local salió decidido a apagar las alarmas desde el inicio. Reyes y Brooks lideraron un parcial de salida de 14-6 (min. 4) para marcar territorio ante un Baskonia que salió frío.

Galbiati buscó agitar el banquillo dando entrada a Diakite y Luwawu-Cabarrot para reactivar un ataque hasta entonces atascado. Los visitantes ganaron amenaza y recursos, pero no acierto (6/13 en tiros de campo), lo que permitió al Manresa, aunque con menos brillo, mantener una exigua ventaja al final del cuarto (25-21).

A los dos equipos les costaba horrores encontrar ventajas y dar sentido a su juego. Las interrupciones, las faltas en ataque y el alto nivel de contacto desembocaron en una fase mucho más trabada (ambos alcanzaron el bonus en apenas cuatro minutos) y en una anotación que cayó en picado, sostenida únicamente desde el tiro libre (31-28, min. 15).

En esa nueva realidad, el Baskonia logró su primera ventaja (31-32, min. 16). Ni ese cambio de tendencia reactivó al conjunto catalán, que, más allá del carácter competitivo de Oriola, acusó una mañana aciaga en el triple (0/6 en el segundo cuarto). El cuadro vitoriano, con poco más que algunos destellos, se marchó al descanso con ventaja (41-44).

Ni el paso por vestuarios ni el desconcierto del campeón copero, ya de por sí mermado por una larga lista de bajas, tras la lesión de Simmons por un esguince de tobillo logró aclarar las ideas de los locales. Mientras tanto, el equipo visitante castigaba cada error rival y abrió la primera brecha en el marcador (46-54, min. 25).

El Manresa tenía que reaccionar como fuese, y en ese contexto, un triple de Ubal tras muchos minutos de caos en el perímetro fue la liberación necesaria que lanzó la remontada. A ella se sumó Duke Jr., que se estrenaba con el equipo de la capital del Bages y dejó un mate como carta de presentación, iniciando un parcial de 13-4 que dejaba todo empatado para los últimos diez minutos (65-65).

El partido dio visos de quedarse paralizado, y entre tantas faltas, aparecieron nombres propios. Por el lado vitoriano, un omnipresente Luwawu-Cabarrot tomó las riendas con cinco puntos consecutivos; mientras que por los locales, la amenaza de Reyes y la presencia física de Akobundu mantenían todo igualado a falta de cuatro minutos (74-74, min. 36).

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El momento de los valientes había llegado. Al que menos le temblara el pulso se iba a llevar el gato al agua. Con el marcador empatado a 81 a falta de un minuto, apareció el talento de Forrest con un 2+1 decisivo. En la respuesta, Bassas falló el triple y, desde el tiro libre, Luwawu-Cabarrot rubricó el 83-88 definitivo que supone la cuarta victoria consecutiva del Baskonia.foto)