Baskonia acaba con Olimpia Milano y sigue intratable en el Buesa

Tim Luwawu-Cabarrot y Matteo Spagnolo marcaron distancias ante Armani Milán y Kosner Baskonia se llevó el sexto triunfo consecutivo en su feudo por 88-78 en la decimocuarta jornada de la Euroliga de baloncesto.

Baskonia - Olimpia Milano (baloncesto, Euroliga), 05/12/2025 EUROLIGA BAS 88 78 MIL Alineaciones BASKONIA, 88 (23+26+21+18): Simmons (11), Howard (10), Radzevicius (7), Kurucs (1) y Diop (4) -cinco inicial-, Villar (-), Frisch (4), Spagnolo (18), Nowell (7), Luwawu-Cabarrot (21) y Diakité (5). OLIMPIA MILANO, 78 (20+22+12+24): Ellis (2), Bolmaro (16), Shields (10), Leday (4) y Booker (13) -cinco inicial-, Brown (2), Nebo (9), Brooks (16) y Ricci (6).

A los lombardos, con un equipo más corto, se les hizo cuesta arriba el partido en la segunda mitad y el Baskonia basó su victoria en el tercer asalto con un 21-12. El francés acabó con 21 puntos y 5 rebotes y el base italiano fue clave en la primera parte y cerró el duelo con 18 tantos y 4 asistencias. Con Shavon Shields casi desaparecido, Leandro Bolmaro fue el más incisivo en un equipo al que le faltó mucha más chispa.

Los dos equipos sufrieron para anotar sus primeros puntos en un partido que comenzó cargado de errores ofensivos y poca carga física. Los cambios dieron un golpe de efecto a las dos escuadras. El argentino Leandro Bolmaro fue el más destacado en el inicio de los italianos, que tardaron tres minutos en anotar sus primeros puntos, mientras que Matteo Spagnolo ofrecía la energía que necesitaban los de Paolo Galbiati, que no dejó de mover el banquillo en un primer cuarto en el que faltó acierto en el lanzamiento exterior (23-20).

Tan sólo Giampaolo Ricci estaba inspirado desde el 6,75 para mantener el partido a un Milán al que le faltaba energía defensiva. Las pérdidas de balón eran el mayor agujero de los hombres de Peppe Poeta, recibido con honores en el Buesa, Shavon Shields tampoco encontraba su lugar y esto le permitía al Baskonia mantenerse por delante en el marcador.

El dos contra dos castigó la defensa local, a la que también le faltó contundencia en la zona, especialmente con Devin Booker, pero Matteo Spagnolo encontró el aro con facilidad y lideró la primera mitad de los baskonistas, que se fueron por delante al descanso, 49-42.

Seis puntos azulgranas abrieron un hueco importante en la segunda mitad, pero los problemas de faltas en el juego interior vasco encendieron las primeras alarmas en un Baskonia que no lograba romper el partido.

Shavon Shields tiró del carro lombardo para recortar distancias, pero los vitorianos crecían desde la velocidad, el rebote ofensivo y los triples de Tim Luwawu-Cabarrot hasta el 67-49. Fue un tercer cuarto donde la defensa desequilibró el duelo para el Baskonia, que encaró el último parcial con un 70-54 a favor.

La brecha se abrió hasta los 20 puntos en un epílogo que se atascó mucho más. Los italianos tiraron de orgullo para intentar recuperar la diferencia, que fue estrechándose poco a poco, pero a los transalpinos les faltó tiempo para dar continuidad a su remontada, que se quedó en un 88-78.