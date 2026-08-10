El basket femenino español presenta un futuro esplendoroso

La Selección U18 Femenina terminó el trabajo realizado durante una increíble semana en Estocolmo y conquistó el título de Campeonas de Europa. La final, ante Francia, volvió a ser una exhibición de España, que no dio opción a su rival y completó una gesta para la historia de nuestro baloncesto.

Por primera vez en la historia, la Selección U18 Femenina ha revalidado el título de Campeonas de Europa que ya conquistó el pasado verano en La Palma. España dominó el torneo con autoridad desde el primer partido y, en la final, volvió a demostrar porqué han llevado a cabo el mejor ataque y la mejor defensa.

Una gran actuación a lo largo del torneo que confirma los mejores presagios para el baloncesto español femenino: hay relevo generacional para las jugadoras del primer equipo español que buscan un nueva medalla, esta vez en el Mundial de Berlín.

El equipo de Isaac Fernández demostró ser el mejor a lo largo del torneo y un digno campeón / FEB

La presidenta de la FEB, feliz

Las de Isaac Fernández dominaron el torneo y la exhibición final ante Francia puso el colofón a una gran semana, con la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, siguiendo las evoluciones del equipo junto a ellas. Aguilar celebró una victoria que “supone un hito para nuestro baloncesto. Estas chicas han dado forma a un equipo especial y han conseguido, por primera vez en nuestra historia, revalidar el título en una categoría especialmente difícil”, dijo.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, no se perdió detalle del torneo, junto al presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa / FEB

“El equipo que dirige Isaac Fernández ha realizado un campeonato increíble, con un juego espectacular y nos ha hecho disfrutar del primer al último minuto. Hay que dar la enhorabuena a todas las campeonas porque han demostrado que tiene un presente y un futuro brillante”.

La Presidenta aprovechó para hacer un repaso al verano de formación: “Este oro es la cuarta medalla del verano y estamos orgullosos de todas las Selecciones que han competido y están compitiendo. También hemos conseguido clasificarnos, de momento, para dos Copas del Mundo y podemos decir que el verano está siendo un éxito. Ahora nos queda apoyar y disfrutar con nuestras selecciones U16 para que consigan los objetivos en el Eurobasket”, finalizó.