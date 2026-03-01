Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El basket catalán pierde a un histórico: Fallece Josep Maria Oleart

El badalonés fue jugador del conjunto verdinegro desde 1966 a 1973, logrando la Liga de 1967 y la Copa de 1969 y dirigió con éxito al CB Murcia en la ACB

Josep Maria Oleart siempre estuvo ligado al mundo del basket, como jugador y luego entrenador

SPORT.es

Josep María Oleart (Badalona, 1946), ex jugador del Joventut y entrenador de todas las categorías del baloncesto español, falleció este sábado a los 80 años después de una carrera dedicada al baloncesto, primero como jugador de la Penya, con la que conquistó la Liga de 1967 y la Copa de 1969

Como entrenador, dirigió con éxito al CB Murcia en la Liga ACB y también llegó a entrenar al Barça en 1997 como asistente de Manel Comas, para posteriormente pasar por diversos equipos de la Liga LEB como Ciudad de Huelva, Etosa Murcia y acabar su etapa profesional en la LEB2 con el Almeda Park Cornellá.

Jugador formado en la cantera de Badalona se inicia en el mundo dell basket con 8 años en el Círcol Catòlic, estando 10 años en este equipo badalonés hasta que ficha por el Joventut, siendo su primer año triunfal ya que el equipo se alzó con la Liga También ganaría una Copa en el año 1966 y 6 subcampeonatos en la competición copera.

Tras ocho años en la Penya vuelve a su club de origen, el Círcol Catòlic jugando cinco años. El último equipo para el que jugó fue el Club Bàsquet Mollet, retirándose de la práctica activa del baloncesto en el año 1978.

