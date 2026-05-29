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BALONCESTO

Bartzokas responde a Scariolo: “Los grandes equipos aceptan la derrota sin excusas”

El técnico del Olympiacos no entiende las quejas del entrenador del Madrid, Sergio Scariolo sobre algunas decisiones arbitrales en la final de la Euroliga que catalogó de "injusticia"

Bartzokas, durante la final ante el Madrid en el OAKA

Bartzokas, durante la final ante el Madrid en el OAKA / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Georgios Bartzokas lamentó que el entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, se mostrase muy disgustado por el arbitraje recibido en la final de la Euroliga, que catalogó de “injusto” e incluso apuntó el entrenador italiano que el club podría incluso presentar una protesta oficial.

Para el entrenador del Olympiacos, las quejas que lanzó públicas Scariolo, las catalogó como “pura propaganda” y le instó a actuar como un gran entrenador de uno de los grandes de la Euroliga. “Los grandes equipos aceptan las derrotas sin poner excusas”, le dijo Bartzokas.

“Miren, es la naturaleza humana”, dijo Bartzokas. “No diría que la gente intenta eludir su responsabilidad, porque el Real Madrid jugó de maravilla y estuvo excelentemente preparado. Pero durante muchos años, nos hemos centrado únicamente en nuestro propio equipo”, dijo.

Bartzokas y Scariolo se vieron las caras en Atenas, antes de la Final

Bartzokas y Scariolo se vieron las caras en Atenas, antes de la Final / Georgia Panagopoulou / EFE

"Propaganda" contra Olympiacos

“Nunca hemos recurrido a métodos como hablar de cuántos tiros libres lanza el equipo contrario. Cuando el Panathinaikos tuvo más tiros libres a su favor en 2024 y menos en contra, nadie habló de ello. Este año, cuando el Olympiacos tuvo más tiros libres, de repente se convirtió en una herramienta de propaganda”, explicó Bartzokas.

“Nosotros terminamos primeros en tres de las últimas cuatro temporadas, llegó a varias Final Four, arrasó en los playoffs y ganó una final muy difícil contra el Real Madrid. Después de todo eso, la gente sigue centrándose en una o dos decisiones arbitrales, como la falta de Campazzo”, comentó.

El técnico del Olympiacos, en una discusión con los colegados en la final de la Euroliga en Atenas

El técnico del Olympiacos, en una discusión con los colegados en la final de la Euroliga en Atenas / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

"Ningún arbitraje permite una defensa tan física durante 40 minutos, y ningún árbitro pita falta por Campazzo cuando levanta la pierna en el aire para volver al partido con el marcador 88-80", explicó.

Bartzokas concluyó elogiando al Real Madrid y destacando la actitud del Olympiacos tanto en la derrota como en la victoria. ”Cada quien puede decir lo que quiera”, afirmó. “El Real Madrid es un club enorme. El Olympiacos también lo es. Cuando perdemos, nos damos la mano y nos vamos. Claro que duele porque somos rivales, pero no recurriremos a ese tipo de tácticas”, finalizó el griego.

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