Barrueta: «Va a ser raro jugar en el Coliseum»

La ronda de presentaciones del Monbus Obradoiro continúa y Yunio Barrueta fue el siguiente jugador. El alero cubano cambia A Coruña por Santiago en un nuevo reto en su carrera que, pese a suponer un cambio de club, lo siente como seguir en casa. Reencontrarse con compañeros de su etapa anterior, además de con Epi en el banquillo, le facilitó la llegada a Santiago de Compostela, además de seguir en Galicia, un lugar que le fascina.

Al jugador se le preguntó si Diego Epifanio era un motivo para venir, afirmándolo, aunque no es lo único que lo atrajo a Sar: «Epi es una de las razones de que esté aquí. Tener el mismo entrenador de estos últimos años me hace el trabajo mucho más fácil, igual que para él. También es un equipo que es muy bueno, que quiere ascender y vine para acá. Estoy cerca de casa también, porque estoy viviendo en A Coruña y estoy muy cerca de la familia».

Lo que tiene claro, es que él va a ser el mismo Barrueta de siempre: «No voy a cambiar mi estilo de juego», sentenciaba el alero, que añadía que va a «hacer lo que es mejor para el equipo, para ganar, que es lo más importante. Hacerlo lo mejor posible en ataque y en defensa. Lo que Epi quiera que yo haga, lo voy a hacer, como lo he hecho en las últimas tres temporadas».

También reconoció que «va a ser muy raro» regresar al Coliseum como visitante y, de hecho, se reencontrará pronto con el Leyma Coruña, una situación que «es increíble, va a ser el primer partido de pretemporada contra ellos. Va a ser muy raro, pero es parte de trabajo. Un año está aquí, un año está allá. Soy de otro equipo y ahora, a ayudar al Obradoiro a ganar.»

Sabe que ahora regresa a una competición distinta a la ACB por «tamaño, atletismo, el nombre de los jugadores y que son grandes equipos, esa es la diferencia. La FEB subió en los últimos años, más de lo que había visto en mi primer año en España. Subió muchísimo el nivel, con muchos equipos bajando de la ACB. La FEB tiene mucho respeto en Europa».