La barrera que supera Leticia Romero tras liderar el ranking histórico de triples

Leticia Romero sigue haciendo historia en el Valencia Basket y en la última Supercopa LF Endesa disputada en Huesca se convirtió en la segunda jugadora taronja en superar la barrera de los 2.000 puntos, gracias a los 14 que anotó entre la semifinal y la final contra el Casademont Zaragoza.

Solo una jugadora le supera y es su compañera Queralt Casas, la capitana del Valencia Basket, que puede presumir de sumar ya 2.385 puntos de taronja. Leti, con 2.005, le sigue en este particular ranking en el que hay otras dos jugadoras del actual equipo dentro del top 5. Tras Marie Gülich (1811), le siguen Raquel Carrera (1591) y Cristina Ouviña (1346).

Los 2005 puntos de Leticia Romero en 257 partidos se distribuyen en 1296 en LF Endesa, 156 en EuroCup Women, 103 en Copa, 79 en Supercopa, 10 en la fase previa de la EuroLeague Women, 4 en SuperCup Women y 357 en EuroLeague Women. Además, es máxima triplista (273), 2ª en partidos (257), 3ª en asistencias (739), 3ª en robos (245) y 4ª en rebotes (680).

En todos los títulos

Romero ha sido partícipe de los nueve títulos de la historia del Club: EuroCup Women (2020-21), Supercopa LF Endesa (2021-22, 2023-24 y 2024-25), SuperCup Women (2021-22), Copa de la Reina LF Endesa (2023-24) y LF Endesa (2022-23, 2023-24 y 2024-25). Un honor que comparte precisamente con Raquel Carrera, Cristina Ouviña y Queralt Casas.

Vía: Superdeporte