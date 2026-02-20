Barcelona - Baskonia: a qué hora y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey por TV y en directo

El FC Barcelona sigue adelante en la Copa del Rey tras vencer de manera épica a UCAM Murcia. Superada la barrera de los cuartos de final, donde el equipo azulgrana cayó en la anterior edición, el conjunto de Xavi Pascual se cita con el Kosner Baskonia en semifinales para conseguir un billete a la final de la competición copera.

El equipo azulgrana afrontó un durísimo partido de cuartos de final contra un conjunto más rodado. UCAM Murcia llegaba en un estado de forma pletórico, pero ni eso ni los múltiples problemas físicos que arrastraba el equipo de Xavi Pascual fueron suficientes para frenar el ímpetu de los azulgranas, que se llevaron una batalla preciosa en el Roig Arena en el último cuarto (91-85).

Kevin Punter fue el máximo anotador del Barça ante UCAM Murcia / Paco Calabuig

Una vez tachado de la lista de rivales UCAM Murcia, en semifinales espera Kosner Baskonia. Los vascos vencieron en su correspondiente partido de cuartos a La Laguna Tenerife (91-81) y se citarán con el equipo de Xavi Pascual a las puertas de la gran final, donde esperarán Real Madrid o Valencia Basket.

La Copa del Rey de Baloncesto es la semana más especial del baloncesto nacional. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa se dan cita en el Roig Arena de Valencia para disputarse la gloria copera, que en la anterior edición se llevó Unicaja.

Horario del Barcelona - Baskonia de las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto

El FC Barcelona - Baskonia de las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 se disputará este sábado 21 de febrero a las 21:00 horas (CET). El encuentro se disputará en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver el Barcelona - Baskonia de las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto

En España, todos los partidos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 se podrán ver por TV y online a través de DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Los cuartos de final, las semifinales y la gran final se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa del Rey de Baloncesto 2026 a través de nuestras narraciones en directo y crónicas, así como el mejor análisis de la mano de nuestro enviado especial.