Baloncesto
El Barça viaja a Encamp con una sorpresa de última hora
El conjunto azulgrana puso rumbo a su stage en Andorra con la aparición del base argentino Juani Marcos, que se incorporó justo antes de viajar
Tras una par de días de entrenamiento en Barcelona, la expedición del Barça puso rumo a Encamp, donde realizará un stage de pretemporada hasta el día 6, cuando se medirá al Paris Basketball en el primer encuentro de preparación de la nueva campaña.
Antes de subir al autobús que les llevó a Andorra, se incorporó una de las novedades del equipo para la nueva campaña, el joven base argentino, Juani Marcos, que apenas llevaba unas horas en Barcelona.
Marcos ha estado disputando el Americup, donde su selección alcanzó la final de este pasado domingo aunque acabó cediendo ante Brasil.
El jugador regresó de inmediato a la Ciudad Condal y no ha querido perderse ni un solo dia del stage por lo que se unió a sus compañeros, que trabajarán aspectos físicos y tácticos antes de ese primer encuentro de preparación.
El equipo lo complementan algunos jugadores del U22 a la espera del regreso de los que están disputando el Eurobasket, los tres españoles, Brizuela, Parra y Willy, además de Tornike Shengelia, que lo hace con Bosnia.
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- El surrealista verano de Marc Guiu
- La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente 'y muy viva
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- El Betis completa su 'masterclass' con Antony: ¡será verdiblanco!
- Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario