El Barça viaja a Encamp con una sorpresa de última hora

Tras una par de días de entrenamiento en Barcelona, la expedición del Barça puso rumo a Encamp, donde realizará un stage de pretemporada hasta el día 6, cuando se medirá al Paris Basketball en el primer encuentro de preparación de la nueva campaña.

Antes de subir al autobús que les llevó a Andorra, se incorporó una de las novedades del equipo para la nueva campaña, el joven base argentino, Juani Marcos, que apenas llevaba unas horas en Barcelona.

Joan Peñarroya ya cuenta con un efectivo más de cara a la preparación en Andorra / FCB

Marcos ha estado disputando el Americup, donde su selección alcanzó la final de este pasado domingo aunque acabó cediendo ante Brasil.

El jugador regresó de inmediato a la Ciudad Condal y no ha querido perderse ni un solo dia del stage por lo que se unió a sus compañeros, que trabajarán aspectos físicos y tácticos antes de ese primer encuentro de preparación.

Laprovittola se alegró de ver a su compatriota de vuelta a Barcelona / FCB

El equipo lo complementan algunos jugadores del U22 a la espera del regreso de los que están disputando el Eurobasket, los tres españoles, Brizuela, Parra y Willy, además de Tornike Shengelia, que lo hace con Bosnia.