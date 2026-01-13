El Barça rechaza a la NBA Europa, de momento, y renueva con la Euroliga

El Barça ha comunicado al resto de los clubes accionistas de la Euroliga su firme decisión de prolongar su estancia en el proyecto continental, así lo informó el portal griego 'SDNA', que se adelantó a una reunión que está teniendo lugar durante la mañana de este martes.

El club azulgrana da el 'sí' a continuar bajo el amparo de la Euroliga, de la que es miembro fundador, en un contrato que se extenderá los próximos diez años y cuyas cláusulas vencían este jueves 15 de enero.

Cumbres productivas

Las reuniones entre la cúpula directiva de la Euroliga y el Barça se intensificaron en las últimas semanas. Bodiroga y Motiejunas presentaron un proyecto sólido a los rectores culés que, después de un tiempo de deliberación, acabó convenciendo a Joan Laporta, Josep Cubells, Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández. El acuerdo, a falta de oficialidad, parece un hecho.

Dejan Bodiroga, presidente de la Euroliga / EFE

El Barça se desmarca así, de momento, de la idea de participar en la NBA Europa, un plan que presentaba muchas lagunas al estar todavía en fase muy primigenia. Pero no renuncia a formar parte en un futuro. De romper el acuerdo con la Euroliga que se firmará a finales de este mes, la entidad azulgrana deberá pagar una penalización que rondaría los 10 millones de euros.

¿Cómo queda el Madrid?

Barça, Real Madrid, Fenerbahçe y Asvel son los clubes cuyo vínculo con la Euroliga finalizaba a finales de la presente temporada. El Barça y Fenerbahçe aceptarán los términos del nuevo contrato, mientras que el Madrid se quedará solo en su lucha por formar parte de la NBA Europa. Los blancos están a la espera de una propuesta convincente por parte de Adam Silver, comisionado de la NBA, antes de decidir su futuro. El Asvel, con el ex San Antonio Tony Parker a la cabeza, parece encaminado a comprometerse con las franquicias estadounidenses.