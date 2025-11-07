Barça - Real Madrid: horario y dónde ver por TV la jornada 9 de Euroliga

Barça y Real Madrid se enfrentan este viernes 7 de noviembre en la novena jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana buscará dejar atrás el mal sabor de boca que le dejó la derrota del pasado domingo ante el UCAM Murcia, buscando la que sería su sexta victoria europea de la temporada.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra el Real Madrid y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Pendientes de 'Toko'

El Barça tendrá hasta última hora la duda de Toko Shengelia. El georgiano tuvo que retirarse del encuentro contra el UCAM Murcia por una desafortunada acción en la que se lastimó el tobillo. Es el líder del conjunto de Joan Peñarroya en puntos, rebotes, minutos jugados, faltas recibidas y valoración.

Shengelia tuvo que dejar la pista en el partido ante UCAM Murcia / FCB

Más allá de la duda del ala-pívot, el Barça también está pendiente de si Nico Laprovittola podrá ser de la partida. El argentino lleva en el dique seco desde el pasado 4 de octubre y Peñarroya comentó su situación en la previa: "Cada día ha ido haciendo más cosas dentro del grupo y tenemos buenas sensaciones en tanto que no tiene molestias, pero esperaremos a mañana a ver si entra o no".

Scariolo volverá a dirigir un clásico tras más de dos décadas

El técnico italiano vivirá en primera persona un clásico después de 23 años. En su anterior etapa en el banquillo madridista, dirigió 16 batallas ante el Barça, ganando únicamente cinco. Eso sí, entre ellas está la Liga del año 2000, la famosa 'Liga de Djordjevic'.

Sergio Scariolo durante un partido del Real Madrid / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Barça (5-3) llega al clásico con un triunfo más que el Real Madrid (4-4). Sin embargo, los blancos vienen de lograr su primera victoria a domicilio esta temporada, en Zaragoza (83-95). El Barça, por su parte, no pudo completar la semana perfecta y cayó en casa ante el UCAM Murcia (78-81).

Los precedentes que deja el clásico en los tiempos recientes no son nada buenos en clave azulgrana. El Real Madrid lleva ocho victorias consecutivas ante su eterno rival.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE EL REAL MADRID

El partido entre el Barça y el Real Madrid de la 9ª jornada de la Euroliga se disputa en el Palau Blaugrana este viernes 7 de noviembre a partir de las 20:30 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre el Barça y el Real Madrid correspondiente a la 9ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar, en los canales Movistar Plus+ (dial 7) y Movistar Deportes (dial 63).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro y las declaraciones de los protagonistas.