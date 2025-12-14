El Barça pasa el rodillo ante el BAXI Manresa

El Barça se impuso con solvencia en su dificil visita a la pista del BAXI Manresa (62-89) a pesar de bajas importantes.Aunque los de Pascual mostraron su solidez defensiva, bien secundados en ataque por un brillante Brizuela (22) para llevarse un triunfo importante, el cuarto consecutivo, y que les asiente en posiciones de Copa.

BAXI-FCB Liga Endesa BAXI 62 89 FCB Alineaciones BAXI Manresa, 62 (21+16+17+8): Ubal (7), Golden (10), Obasohan (10), Steinbergs (4), Reyes (16)- cinco inicial-, Knudsen (2), Olinde (2), Oriola (2), Fernández (0), Akobundu (4), Gaspà (5). Barça, 89 (28+22+21+18): Satoransky (11), Punter (13), Clyburn (9), Norris (9) y Vesely (0)- cinco inicial-, Marcos (5), Brizuela (22), Willy (12), Fall (6), Keita (2), González (0).

La noticia negativa, la lesión de Jan Vesely, que sufrió un esquince en el tobillo izquierdo, que será evaluado de cara a los encuentros de Euroliga de esta semana.

Pascual prescindía de dos ‘guerreros’ como Joel Parra, con la nariz fracturada tras la victoria ante Olympiacos, y Shengelia, con problemas físicos, y dejaba fuera a Miles Cale, dando entrada por primera vez en Liga Endesa a Miles Norris. Enfrente, un BAXI Manresa que arrancaba con bajas en su juego exterior, aunque con su intensidad habitual en el Nou Congost. Aunque no pilló por sorpresa a los blaugrana que no parecían arrugarse, con triple de Punter (5-5).

Lesión de Vesely

Vesely sufría una torcedura de tobillo y Willy entraba pronto en el encuentro y sacaba faltas de los interiores manresanos. Una baja sensible el checo, uno de los jugadores experimentados en batallas de este nivel. Pascual también daba entrada a otro de sus jugadores ‘calientes’ como Brizuela, tomando el relevo de Clyburn (9-8). Pero BAXI empezó mejor, robando balones y consiguiendo las primeras ventajas (13-8).

El primer triple de Brizuela enfriaba el Nou Congost (15-15) con un Barça poco fluido en ataque, pero que contenía a los manresanos en defensa. Norris lograba su primera canasta en Liga Endesa con un mate espectacular. La ‘Mamba Vasca’ también seguía ‘enchufado’ desde larga distancia y con Willy dominador bajo el aro, daba la máxima a los blaugrana (16-22) a 1:36 del final.

Satoransky, en una acción defensiva ante el BAXI Manresa / ACB

El Barça resiste el empuje local

BAXI contenía al Barça a base de continuas faltas y los tiros libres le permitían abrir brecha (19-28). Sayon Keita tomaba el relevo de Norris, en un primer cuarto de dominio blaugrana (21-28) que se sobrepuso a un inicio gris para dominar en un primer cuartos donde los manresanos siempre son intensos y peligrosos.

Brizuela sumaba el tercer triple para la máxima blaugrana (21-31) que ampliaba con otra canasta de Punter (25-36) y Miles Norris también se añadía al triple para irse los blaugrana de 14 (25-39) obligando a Ocampo a parar el duelo.

Steinbergs, defendido por un Miles Norris quejugaba su primer encuentro en Liga Endesa / BAXI

BAXI trataba de recortar diferencias con el despertar de Álex Reyes, que les acercaba a solo seis (37-43) tras un parcial de 12-4. Pero no cundió el pánico y los de Pascual recuperaban aire con Willy mandando dentro y con una buena renta al descanso, en una buena primera mitad blaugrana (37-50).

Máxima ventaja blaugrana

Un triple de Satoransky daba la máxima al Barça (40-56) que arrancaba la segunda mitad anotando con cierta facilidad a pesar de los intentos de Reyes de evitar el estirón blaugrana. La defensa azulgrana no daba facilidades a los de Ocampo, que querían meter ritmo y velocidad, aunque no encontraban el camino (44-58).

Pascual situaba de 'cinco' a Fall (Vesely ya no volvería con un esguince en el tobillo) y Norris de 'cuatro', que aportaba energía física y puntos. Reyes seguía aprentando en el ataque de un BAXI que no renunciaba a meterse de nuevo en el partido (50-62) y con Pascual moviendo el banquillo dando entrada a Clyburn, Punter y Juani Marcos.

El Barça jugó un partido muy serio en Manresa para sumar la cuarta victoria consecutiva en Liga Endesa / FCB

Con Fall muy hundido en la zona, Oriola lograba acercar al BAXI a 10 (52-62), aunque un inspirado Brizuela y un triple de Clyburn, recuperaba la tranquilidad los blaugrana que incluso alcanzaba una renta de 19 tras un robo de Juani Marcos y una penetración a canasta (52-71). Los blaugrana hacían mucho daño y dejaban el duelo medio sentenciado al final del tercer cuarto (54-71).

Rematan el partido

Un partido muy serio de los blaugrana, y con muchos minutos para Fall y Norris y el liderazgo ofensivo de Brizuela (20), le daban al Barça un buen margen, aunque en Manresa nunca puedes levantar el pie por lo que tocaba rematar el trabajo en el inicio del último cuarto.

Y no tardó el Barça de dejar claro que no iban a sufrir en el Nou Congost. La diferencia alcanzó los 21 puntos con un Fall dominador en la zona (57-78) y los manresanos ya se vieron incapaces de un nuevo arreón para alcanzar los 30 puntos (57-87) y los de Pascual siguen creciendo como equipo y sumando en la Liga Endesa de cara a la Copa del Rey.