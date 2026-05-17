El Barça casi obra el ‘milagro’ en la final de la Liga U

Un encuentro monumental de Mohamed Keita (25 puntos y 7 rebotes) unido a los 15 de Dabone y los 16 de Siftar, no fue suficiente para llevarse la primera edición de la LigaU, que fue a manos del Madrid (86-82). El Barça logró remontar 19 puntos, aunque en los instantes finales, la lucha azulgrana no tuvo premio y el título fue para los blancos, donde Hugo Alonso fue el mejor con 16 puntos y elegido el MVP de la final.

El Madrid empezó mucho más entonado en la final de la Liga U que se disputó en el Pabellón Municipal de El Plantío (Burgos) con los blancos aprovechando el desajuste defensivo blaugrana para ir sumando puntos y abrir la diferencia hasta los 16 puntos (45-29).

Pero el acierto del Madrid desde el triple continuaba (7 de 12) y marcaba las diferencias en un duelo donde la ausencia de jugadores blaugrana como Sayon Keita, Dani González y el lesionado Nikola Kusturica, parecía una ventaja demasiado grande para el Madrid que sí contaba con el equipo al completo a excepción de Almaza.

Dabone jugó un buen partido, pero no pudo llevar al equipo a la victoria ante el Madrid / FCB

Una máxima blanca de 19

Por los blancos, Omer Kutluay (12) seguía sumando desde larga distancia y abría una diferencia máxima de 19 puntos con un Barça que parecía KO ante la primera mitad tan inspirada del Madrid (48-29) sin que el técnico azulgrana, Álvaro Salinas encontrase soluciones.

Sólo Dabone parecía plantar cara al rival (8 puntos y seis rebotes), con un Boumtje Boumtje muy discreto en su aportación. Aunque en los instantes finales de la primera mitad, reacción del Barça que lograba acercarse a un Madrid, que fue el gran dominador de la primera mitad en Burgos (49-36).

En la segunda mitad, el conjunto azulgrana ofreció mejor imagen, aunque la renta madridista se mantenía sólida a pesar de un Barça mucho más activo en defensa, y con un poco más de acierto. Un triple de Nil Poza lograba reducir la renta por debajo de los 10 puntos aunque el Madrid, de la mano de Kutluay, lograba mantenerse ayudado en parte por los muchos tiros libres que erraba el Barça.

Reducen las diferencias

Oriol Filba, en una acción del encuentro ante el Madrid en Burgos / FCB

Aunque en los minutos finales del cuarto, el conjunto azulgrana llevó el ritmo del juego para ir reduciendo la diferencias a solo cinco puntos: 66-61 con un parcial de 17-25 para el Barça. La remontada era posible.El Madrid empezó mejor el cuarto final, con un parcial de 5-0 que permitía recuperar la renta de 10 (71-61).

Un ‘dos más uno’ de Dabone y otra acción al contraataque de Diego Farreras bajaba de nuevo la diferencia mientras el Madrid ‘sobrevivía’ del triple (71-63). Jakob Siftar, con un triple, acercaba de nuevo al Barça a sólo cinco puntos (74-69) a cinco minutos del final.

Mohamed Keita, desde el tiro libre, reducía la diferencia con un tiro libre (74-71) y de nuevo Keita metía a su equipo en el duelo (75-73) con mucho tiempo por delante (4:57).Keita, el gran protagonista blaugrana, acercaba al Barça a dos puntos (84-82) a 26 segundos y la final seguía abierta. Amosov anotaba un tiro libre y el Barça necesitaba un triple para empatar el duelo y llevarlo a la prórroga.

Pero cometió falta de banda por no sacar en los cinco segundos permitidos, y ya sin tiempo para remontar, el título se fue para Madrid, para convertirse en el primer campeón de la LigaU y repetir el triunfo cosechado hace unas semanas en el Campeonato de España Sub18.

FICHA TÉCNICA:

Real Madrid, 86 (24+25+17+20): Alonso (16), Kayser (14). Grinvalds (13), Amosov (7), Diarra (7)-cinco inicial-, Kutluay (14), Bjelic (13), Rioja (3), Rupérez (0), Krohner (0).

Barça, 82 (19+17+25+21): Poza (9), Ferreras (7), Cerdan (0), Boumtje (4), Dabone (15)- cinco inicial-, Keita (25), Siftar (16), Filba (6), Kone (0)

Incidencias: Encuentro final de la LIgaU disputado en el Pabellón El Plantío, en Burgos, ante 1500 espectadores. Presenció el encuentro el presidente de la ACB, Fernando Martin.