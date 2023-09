Barça y Madrid miden sus fuerzas antes del gran clásico

El Barcelona irá con ganas de revancha tras perder la Supercopa ante los blancos Este viernes se miden ante dos conjuntos muy alejados del nivel de los dos

Pruebas teóricamente fáciles para el Barcelona y el Real Madrid antes del gran clásico que se vivirá en el WiZink Center el domingo 1 de octubre a las 18:30h (CET). El Barça se enfronta hoy por primera vez en la historia, al recien ascendido Zunder Palencia a las 19:00h. El conjunto de Roger Grimau jugará el primer partido de Liga ACB fuera del Palau Blaugrana, tras ganar cómodamente a la Penya el pasado fin de semana (95-79). El Real Madrid visitará al Baxi Manresa a las 21:00h. El equipo de Pedro Martínez empieza otra temporada con el objetivo de la permanencia.

El Barcelona quiere ir despacio y como explicó en la previa uno de los fichajes de esta nueva 'era', Darío Brizuela hay que mirar antes el partido ante Palencia que contra el Real Madrid: “Estamos en un proceso de construcción y hay que tomárselo como más pasos a seguir para llegar a ser el equipo que queremos ser”. En Palencia se vivirá una jornada histórica, su técnico vive entusiasmado el partido ante el vigente campeón de la Liga ACB: "Espero que se abran antes las puertas para que los jugadores puedan sentir, desde una hora antes, ese ambiente”.

Será un partido especial para Agustín Ubal, cedido por el Barça: “Siempre tengo ganas de jugar contra el Barça porque es un club importante para mí porque me dio todo cuando llegue a España pero ahora soy jugador del Palencia y lo dejaré todo por esta camiseta”, explicó.

Partido parecido que le espera al Real Madrid en su visita al Nou Congost. La ilusión del Manresa se mide ante un Real Madrid que viene de arrollar 101-70 al Casademont Zaragoza en la primera jornada liguera. El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo tuvo buenas palabras para el Baxi Manresa, su rival de este viernes: "Tenemos la visión única y exclusivamente puesta en el partido ante el Manresa. No solo es un rival que juega muy bien al baloncesto y tiene automatismos ya asumidos, sino que juega en su casa y no es una cancha fácil. Tendremos que hacer un buen partido para doblegarles”, indicó. Para Sergio Llull siempre es especial volver a Manresa, dónde vivieron sus inicios: "Siempre es especial para mí por cómo me trataron y ayudaron”.

Pedro Martínez empezó su cuarta temporada al frente de un Manresa que lo idolatra como técnico. Con toda la ilusión, pese a la dificultad que hay de cara el partido: “Intentaremos hacer las cosas lo mejor que podamos, con ambición y esperanza pero conscientes de las dificultades. Seguramente hay pocas posibilidades de ganar pero si hay una, la buscaremos”.