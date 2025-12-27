El Barça se lleva el derbi ante el Joventut en la Liga U22 con un Boumtje estelar

El Barça Atlètic saldó con victoria su visita a la difícil pista del Joventut, después de superar al conjunto de Trifón Poch (75-91) y seguir en lo más alto de la clasificación en la Liga U22 (10-2) con otra exhibición de Joaquim Boumtje, al que no pudo frenar en ningún momento el equipo verdinegro.

El ala pívot fue tremendamente superior al resto, finalizando con 26 puntos, 11 rebotes y 37 de valoración, bien secundado por Mohamed Dabone (19 puntos y ocho rebotes) y Mohamed Keita (15 puntos y ocho rebotes).

Por el Joventut, el más destacado fue Matej Buben, con 18 puntos, seguido de Adrián Torres (15puntos) y Ferran Muri (13).

Boumtje, en una acción defensiva ante Martí Gil, del Joventut / JOV

La Penya resistió el primer cuarto

Con un Joventut que puso en aprietos al Barça en la Ciutats Esportiva dónde solo se impuso de ocho puntos, el conjunto azulgrana visitaba el Olímpic sin ningún tipo de confianza, y se confirmó en el primer cuarto con dominio de los verdinegros (16-12).

Daniel González dio siete asistencias en la victoria del Barça / FCB

La reacción llegó en el segundo cuarto (21-28) aunque no fue hasta el tercero, cuando el equipo blaugrana le endosó un parcial de 21-35 que acabó por romper el duelo. La Liga U22 no se detiene y este lunes, nuevo encuentro de la competición, con la visita del Valencia Basket a la Ciutat Esportiva (16.00 h.).

En otros encuentros de la 12ª jornada, el Bàsquet Girona superaba al Granada (67-86) mientras el BAXI Manresa perdía por solo tres puntos en la pista del Unicaja (88-85).