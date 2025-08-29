El Barça inicia la nueva temporada con dos de sus novedades

El Barça se puso oficialmente en marcha este viernes con la convocatoria de todos los jugadores disponibles de la plantilla, con dos de las novedades presentes en la primera jornada de saludos y revisión médica.

Los estadounidenses Myles Cale y Miles Norris, el último en fichar por el conjunto azulgrana, se presentaron este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para saludar a sus nuevos compañeros y unirse a ellos en las pruebas médicas previas al inicio del trabajo físico.

Una jornada de sonrisas y abrazos antes de empezar el trabajo duro de pretemporada, a la espera que se incorporen más adelante los jugadores disputando el Eurobasket, los azulgranas con España. Joan Parra, Dario Brizuela y Willy Hernangómez, además de Shengelia, con Georgia.

Satoransky y Punter charlan en su reencuentro después del verano, y a la espera de iniciar el trabajo / FCB

Tampoco estaban en este primer encuentro el base argentino Juani Marcos, disputando el AmeriCup con su país ni tampoco Will Clyburn, que ya realizó recientemente la revisión médicas y que se incorporará directamente al trabajo el próximo lunes, día 1.

Fue un primer día de reencuentros entre los compañeros / FCB

Solo ocho del primer equipo

Los que sí se dejaron ver este viernes en la Ciutat Esportiva fueron Tomas Satoransky, Juan Núñez, Kevin Punter, Nico Laprovittola, Jan Vesely, Youssoupha Fall y los dos recién llegados al conjunto azulgrana. No estuvieron presentes los jóvenes Keita y Dabone, aunque sí trabajarán con el equipo la próxima semana.

Laprovittola es uno de los jugadores más esperados tras su grave lesión de la que ya está prácticamente recuperado / FCB

Un día de saludos y buen ambiente con la ilusión de iniciar una nueva campaña que arrancará con una pretemporada, primero en Encamp, del 2 al 6 de septiembre donde se enfrentarán ese último día al Paris Basketball, en un amistoso solidario.

Youssoupha Fall regresa al equipo por segundo año consecutivo después de ser descartado en un primer momento / FCB

Será el primer encuentro de preparación al que seguirán otro ante el Bàsquet Girona (12 septiembre), y Hiopos Lleida (26). Llegará entonces la primera competición oficial, la Lliga Catalana en Tarragona, con duelos ante el MoraBanc Andorra (17) Joventut (19), con la posible final, el domingo, 21.