Barça-iLERNA Lleida, en directo, final de la Lliga Catalana

El Barça disputa su primera final de la temporada, en la Lliga Catalana, donde se mide al iLERNA Lleida, en el Palau d'Esports Catalunya, en Tarragona. El conjunto azulgrana quiere lograr el primer título en la nueva campaña azulgrana en la que ha renovado totalmente la plantilla.

Para el iLERNA Lleida será la oportunidad de poder sumar su primer título de la Lliga Catalana, en un duelo complicado para los de Gerard Encuentra, aunque seguro que lo van a intentar.

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Será el primer encuentro de la temporada para el nuevo capiytán azulgrana, Kevin Punter, que no había jugado los partidos previos debido a problemas de cargas.

40-44 El Barça anota a dos segundos del final, y llegamos al descanso con dominio del iLERNA Lleida, por un ajustado 40-44, a la espera de lo que suceda en la segunda parte...volvemos en uns minutos.....

Robinson coge la batuta, y comete falta Batemon sobre el base azulgrana, aunque no hay tiros libres....

Tras el minuto solicitado por Sekulic, se van a jugar los últimos segundos de la primera mitad....

Batemon anota los tiros libres (38-44) y Sekulic pide tiempo muerto, en una primera mitad que está dominando iLERNA Lleida

Batemon le saca la falta personal a Stanley Umude y volverá a tener tiros libres. Sin duda, el estadounidense está llevando de cabeza a los azulgrana, con sus penetraciones y los tiros libres que ha sacado en las últimas acciones.

Falta de Perrin en el bloqueo y recupera el balón el Barça....aunque no lo aprovecha Parra

Sekulic se enfada con su equipo, que ahora pierde el balóin por no pasar el medio campo a tiempo, y cometer la falta de ocho segundos....

Punter falla el triple y Lleida ha tenido tres ataques consecutivos sin anotar, aunque vuelve a tener el balón.....

Perrin anota los tiros libres y Lleida vuelve a irse de cuatro....