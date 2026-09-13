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Barça-iLERNA Lleida, en directo, final de la Lliga Catalana

El conjunto de Sekulic busca el primer título de la temporada en Tarragona

El iLERNA Lleida busca su primera Lliga Catalana ante el Barça

El iLERNA Lleida busca su primera Lliga Catalana ante el Barça / FCBQ

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El Barça disputa su primera final de la temporada, en la Lliga Catalana, donde se mide al iLERNA Lleida, en el Palau d'Esports Catalunya, en Tarragona. El conjunto azulgrana quiere lograr el primer título en la nueva campaña azulgrana en la que ha renovado totalmente la plantilla.

Para el iLERNA Lleida será la oportunidad de poder sumar su primer título de la Lliga Catalana, en un duelo complicado para los de Gerard Encuentra, aunque seguro que lo van a intentar.

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Será el primer encuentro de la temporada para el nuevo capiytán azulgrana, Kevin Punter, que no había jugado los partidos previos debido a problemas de cargas.

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