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Barça - Estrella Roja, en directo: Next Generation de la Euroliga júnior de baloncesto, hoy en vivo
Barça y Estrella Roja se enfrentan en el primer partido del grupo B del Adidas Next Generation Tournament
Barça y Estrella Roja se enfrentan en Atenas en el primer partido del grupo B del Adidas Next Generation Tournament.
BARÇA 2-5 ESTRELLA ROJA | 1er CUARTO (8')
Gran rebote ofensivo de Mo Keita, que irá a la línea de tiros.
BARÇA 2-5 ESTRELLA ROJA | 1er CUARTO (8')
Los primeros puntos del Barça llegan desde el tiro libre. Dabone anota los dos.
BARÇA 0-5 ESTRELLA ROJA | 1er CUARTO (8')
Cinco puntos seguidos de Luka Janjusevic. Sin canasta del Barça en los dos primeros minutos.
BARÇA 0-3 ESTRELLA ROJA | 1er CUARTO (10')
Buena defensa de Estrella Roja, que anota después de tres. Empiezan bien los serbios.
BARÇA 0-0 ESTRELLA ROJA | 1er CUARTO (10')
¡Arranca el partido en Atenas!
Mohamed Dabone, Joaquim Boumtje-Boumtje y Nikola Kusturica son algunos de los grandes nombres del Barça junior. Un equipo de gran nivel que quedó subcampeón de la Liga U, solo por detrás del Real Madrid, que precisamente ha dado el pistoletazo de salida del torneo y ha arrasado al Pole Frances INSEP París (58-109).
¡Buenos días a todos! Barça y Estrella Roja se enfrentan en el primer partido del Grupo B del Adidas Next Generation Tournament. El club blaugrana deberá quedar primero de grupo si quiere estar en la final del próximo domingo y luchar por alzar el título. ¡Empezamos!
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