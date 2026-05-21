Barça - Estrella Roja, en directo: Next Generation de la Euroliga júnior de baloncesto, hoy en vivo

Mohamed Dabone, Joaquim Boumtje-Boumtje y Nikola Kusturica son algunos de los grandes nombres del Barça junior. Un equipo de gran nivel que quedó subcampeón de la Liga U, solo por detrás del Real Madrid, que precisamente ha dado el pistoletazo de salida del torneo y ha arrasado al Pole Frances INSEP París (58-109).