El Barça escucha las propuestas de la NBA y la Euroliga, pero todavía no se decide

El Barça todavía no ha tomado una determinación sobre si seguirá en la Euroliga, un contrato que debe renovar en breve tras los 10 años de contrato, o decide dar el salto a la nueva competición auspiciada por la FIBA y la NBA que debería arrancar en Europa en la campaña 2027-28.

En el club blaugrana siguen muy de cerca el proceso de formación de esta nueva competición y ya saben que cuentan con ellos y el Madrid para el pistoletazo de salida en dos temporadas, aunque no han tomado una determinación al respecto.

Las negociaciones siguen totalmente abiertas con la NBA aunque también con la Euroliga que les urge a tomar una determinación para su proyecto de futuro y también les han hecho saber que cuentan con el Barça de cara a su futuro, además de ser un club fundador de la máxima competición europea.

La FIBA y la NBA han tentado al Barça a que dé el salto a su nueva competición, aunque todavía deben revelar más detalles / FIBA

No se decantan por una

A pesar de que algunas informaciones aparecidas apuntaban a que el Barça se habría decantado por seguir en la Euroliga y sellar el nuevo contrato, la realidad es que todavía no hay nada cerrado, ni en una dirección ni en la otra.

El Barça no quiere tomar a la ligera una decisión que puede marcar el futuro de las sección en los próximos años y por ello están estudiando con detenimiento todos los aspectos, tanto deportivos como comerciales, que implicaría una decisión de este calibre. El club aprecia el interés de ambas organizaciones que pugnan por tenerlo en su competición, pero no quieren precipitarse. Y es que no deja de ser una decisión histórica.

El máximo dirigente de la Euroliga, Paulius Motiejunas, quiere convencer al Barça de que siga en la competición europea / EUROLEAGUE

La NBA ha presentado al Barça las líneas generales del proyecto aunque no será hasta el primer trimestre del 2026 cuando podrá dar más detalles financieros de lo que implicaría dar el salto a la competición recién llegada a Europa.

La Euroliga presiona

La Euroliga, por su parte, también está intentando convencer al Barça y al Madrid de la viabilidad de su proyecto para que sigan en la máxima competición europea aportando mayor músculo financiero y con una estrategia comercial mucho más trabajada que la actual.

Lo cierto es que el 'canto de sirenas' le llega al Barça de ambas direcciones, pero todo sigue en el aire, y no hay, ni mucho menos, una decisión tomada al respecto, y que se alargará, posiblemente, unos meses mas antes de deshojar definitivamente la margarita.