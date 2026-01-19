Barça-Dubai Basketball: Horario y dónde ver en TV el encuentro de Euroliga

El Barça recibe este martes en el Palau al Dubai Basketball, encuentro correspondiente a la 23ª jornada de la Liga Endesa, donde los azulgrana deberán remontar el vuelo después de la derrota sufrida ante el Madrid, el pasado viernes en el Movistar Arena.

El conjunto azulgrana, después de la derrota en la pista del Madrid, ocupa la sexta posición en la clasificación de la Euroliga (14-8) y no puede perder más posiciones por lo que necesita imponerse al conjunto de Dubai que llega una potente plantilla y con opciones de recuperar posiciones en la tabla, dónde es decimotercero, con 10-12.

HORARIO DEL BARÇA-DUBAI DE LA EUROLIGA

El partido entre Barça y Dubai, correspondiente a la 23ª jornada de la Euroliga, se se jugará este martes, 20 de enero a las 20:30 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARÇA-DUBAI DE LA EUROLIGA

En España, el encuentro de Euroliga entre Barça y Dubai Basketball se podrá ver por Canal Movistar Plus Deportes 2 (dial 64) de la plataforma Movistar+.

