El Barça da por perdido a Toko Shengelia

Tras varias semanas intensas de mercado, el Barça tan solo cuenta en sus filas con cinco jugadores de la temporada pasada: Kevin Punter, Darío Brizuela, Juan Núñez, Joel Parra y Toko Shengelia. Todo hace indicar que acabarán siendo cuatro. El georgiano tiene pie y medio fuera de la institución culé y su futuro pasa por otro equipo puntero en la Euroliga con mayores aspiraciones al título.

Tal como asegura 'Catalunya Radio', Shengelia no jugará la próxima temporada en el Barça de basket. Ha recibido múltiples ofertas de equipos de Euroliga y, aunque el conjunto azulgrana ha intentado mejorar sus condiciones económicas, el georgiano parece tener la decisión tomada y aceptará una de las ofertas más tentadoras que tiene sobre la mesa.

El fichaje de Tosan Evbuomwan, que 'SPORT' puede confirmar que está cerrado, ya había despertado los rumores acerca de la marcha de Shengelia. El alero británico también tiene capacidad para jugar de '4' y no se esperaba ninguna incorporación más en esa posición, que ya se daba por cerrada. Por lo cual se intuía que el único motivo de su llegada se explicaba a través de la marcha de otro jugador.

Tornike Shengelia, muy cerca de abandonar el Barça de basket / ACB Photo - Judit Cartiel

La apuesta del MVP de las finales de la G-League no es más que otro ejemplo de rejuvenecimiento de plantilla. Contar con una plantilla nueva en su gran mayoría es arriesgado, pero muchos de los fichajes están por debajo de los 30 años, lo que permite una cierta continuidad en los próximos años. Algo que se llevaba pidiendo desde hacía años en la sección.

De confirmarse su salida, Shengelia se despediría de Barcelona después de una sola temporada en el Palau. Un jugador que se había ganado el cariño de la afición y que ha tenido un buen rendimiento a lo largo del curso. Tanto en Liga Endesa como en Euroliga, sus números han superado los 10 puntos de media por partido, además de los cuatro rebotes y más de dos asistencias.

Tosan Evbuomwan, el posible sustituto de Shengelia / NBA

El georgiano no se va por dinero, sino por las ganas de formar parte de un proyecto ganador. De un equipo que sea claramente aspirante a la Final Four de la Euroliga. A sus 34 años, siente que las oportunidades de conquistar Europa se le van acabando y ha visto con buenos ojos alguna oferta que se la ha presentado. En Serbia lo sitúan muy cerca del Fenerbahçe de Saras Jasikevicius.

¿Con Saras?

Shengelia no ve claro que un proyecto tan nuevo en el Barça vaya a funcionar de manera instantánea. Esta temporada es una incógnita para el club, que no solo ha renovado a prácticamente todos sus jugadores. También Aleksander Sekulic como entrenador y Xevi Pujol como director deportivo aterrizan en la Ciudad Condal para gestionar los múltiples cambios de los que ellos forman parte.

"No hace falta que diga que soy un ganador, y como tal, yo quiero ganar. Estoy aquí para ayudar y servir. Para ayudar a ganar el máximo número de partidos posible y poner al equipo en una posición en la que podamos ganar muchos títulos. Y también para servir a mis compañeros y al cuerpo técnico, hacer todo lo posible dentro y fuera de la cancha, en el banquillo o en el vestuario", reconoció el georgiano a 'SPORT' cuando llegó hace un año.