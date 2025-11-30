El Barça ya conoce a sus rivales en la próxima Minicopa Endesa en Valencia

Tras la disputa de la primera fase de la Minicopa Endesa, ya se conoce el nombre de los ocho equipos que lucharán por conquistar el título en la Fase Final del torneo, que tendrá lugar también en Valencia del 18 al 22 del próximo mes de febrero.

Barça, defensor del título

El campeón espera. El conjunto barcelonista ha ganado las dos últimas ediciones del torneo, la última en Gran Canaria, donde ganó sus 5 partidos, incluida una final para el recuerdo ante el Real Madrid (86-71). Precisamente los blancos son los únicos que le superan en el ranking de títulos (9 trofeos a 8), por lo que el Barça llegará a Valencia 2026 dispuesto a igualarle en lo más alto del palmarés.

Real Madrid

El Real Madrid demostró en la primera fase que está muy dispuesto a recuperar su corona, tras perder las dos últimas finalísimas del torneo. En Valencia, los madridistas derrotaron por la vía rápida a Bàsquet Girona (72-22), UCAM Murcia Polymec (84-34) y Oteclima Granada (46-96) para sellar su clasificación.

Valencia Basket

El cuadro taronja ejerce de anfitrión con toda la ilusión del mundo de brillar ante su afición. El Valencia Basket fue quinto en la pasada fase final, ganándole a Casademont Zaragoza (85-68) y cayendo ante Cajasiete Canarias (91-73) y, de forma in extremis, Real Madrid (76-75). En esta ocasión, sueña con repetir o incluso mejorar la actuación de hace 20 años, en Madrid 2006, la única vez que alcanzó la final del torneo.

Occident Bàsquet Manresa

Los manresanos se clasificaron para su quinta Minicopa Endesa con épica, remontando un mal inicio contra la Penya y llevándose el derbi catalán tras un final explosivo para estar en Valencia 2026 (93-87). Antes le habían ganado a Cochesinternet Lleida (90-64), San Pablo Burgos Segura y Mayor (19-69), cayendo frente a Tirma Gran Canaria (99-49).

Los seis equipos clasificados en Valencia para la Minicopa 2026 en la capital valenciana / ACB

Unicaja

El Unicaja no faltará a su clásica cita con la fase final de la Minicopa Endesa tras ganarse su clasificación ante UCAM Murcia Polymec en la batalla entre segundos clasificados. Antes había ganado a Bilbao Basket (92-54) y MoraBanc Andorra Undercoverlab (26-77), si bien la derrota contra Cajasiete Fundación CB Canarias (76-91) retrasó 24 horas su celebración.

Casademont Zaragoza

El conjunto zaragozano ha sido una de las grandes sensaciones en Valencia, destacando como un equipo ofensivo con un juego que engancha. Siempre por encima del centenar de puntos, el Casademont Zaragoza derrotó a Río Breogán (103-66), Baskonia (61-106) y Joventut Badalona (85-111) para obtener su clasificación, con un Daniel Pardos imparable vestido de MVP.

Tirma Gran Canaria

El Tirma Gran Canaria ha destacado como uno de los conjuntos más arrolladores del torneo de Valencia, con una defensa implacable que cerró antes de tiempo sus duelos ante San Pablo Burgos Segura y Mayor (58-8), Cocheinternet Lleida (39-90) y Occident Bàsquet Manresa (99-48).

Cajasiete Fundación CB Canarias

El Cajasiete Fundación CB Canarias arrancó con tanto impulso el torneo (40-2 en el primer cuarto) que ya nunca frenó su inercia: 63-12 ante MoraBanc Andorra, 75-100 en un duelo vibrante contra Bilbao Basket y 76-91 en su "finalísima" contra Unicaja para celebrar a lo grande su clasificación.