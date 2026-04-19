El Barça claudica ante un intenso Hiopos Lleida

El Barça vio rota su racha de tres victorias consecutivas en la Liga Endesa tras caer en su visita al Hiopos Lleida (90-80) en un encuentro donde el ex blaugrana Oriol Paulí realizó la mejor actuación de su carrera, con 27 puntos, siete rebotes y siete asistencias, liderando al triunfo local que cimentó en la intensidad que aplicó y que el Barça no pudo igualar. Los de Pascual deben pasar página y centrarse ya en el duelo clave del martes en el Palau ante Estrella Roja.

LLEI-FCB Liga Endesa LLEI 90 80 FCB Alineaciones Hiopos Lleida, 90 (24+17+24+25): Batemon (16), Paulí (27), García (11), Krutwig (6), Ejim (20)- cinco inicial-, Walden (5), Agada (0), Diagné (2), Rodríguez (0), Sanz (0), Shurna (3). Barça, 80 (21+25+15+19): Punter (8), Clyburn (12X), Parra (2), Shengelia (7), Vesely (8) -cinco inicial-, Norris (7), Brizuela (21), Satoransky (5), Willy (6), Núñez (2), Fall (2)

Xavi Pascual volvía a confiar la dirección a Punter, reservando en los primeros minutos a Satoransky pensando en el duelo ante Estrella Roja. Un inicio del duelo en Barris Nord con la puntería desafinada en ambos conjuntos (2-2).

Punter no encontraba tiros cómodos y era Vesely el que resolvía en las primeras acciones, aunque dos triples consecutivos del Hiopos y un mate de Oriol Paulí les daba clara ventaja a los locales (10-4). Los ilerdenses llevaban dos marchas más, y Xavi Pascual debía detener el duelo, con el claro dominio del equipo de Gerard Encuentra (15-6) en apenas cinco minutos de partido con parcial de 10-2.

Pascual ya no esperó más para dar entrada a Satoransky, junto a Norris, Brizuela y Willy e intentar cambiar la dinámica un tanto apática de los blaugrana. James Batemon hacía de las suyas y mantenía al Hiopos en control aunque el Barça ya se acercaba con buenas acciones de Brizuela y Satoransky (20-14).

Brizuela tuvo una irrupción en el encuentro importante, aportando puntos muy pronto / FCB

El Barça sube el nivel defensivo

La defensa blaugrana subió claramente el nivel en los minutos finales del cuarto, y los de Pascual, con el primer triple de Brizuela (7) y los tiros libres de Norris y Willy, les acercó a tres al final de un primer parcial vertiginoso y con el Barça, ya metido en el duelo (24-21).

Primer triple de Will Clyburn para igualar el encuentro a 24, ante un Hiopos que no bajaba el ritmo con un motivado Oriol Paulí ante su ex equipo.Pero el Barça ya igualaba la intensidad local tanto den defensa como ataque y ya empezaba a mandar en el marcador con buenas acciones de Willy (28-32).

Will Clyburn tiró del Barça en ataque en la primera mitad / FCB

Juan Núñez, en sus primeros minutos en pista, asistía a Kevin Punter para el despertar del estadounidense con cinco puntos consecutivos (31-37). Buenos minutos de Willy también que cedía el testigo a Fall. Hiopos Lleida volvía a revolucionar el duelo tras triple de Batemon, aunque Clyburn no se arrugaba desde 6,75 (36-40).

Los de Encuentra no daban el brazo a torcer en un duelo muy divertido y de alternativas en Barris Nord pero el Barça no cedía el control con un excelso Clyburn y mate afortunado de Fall, con la máxima del partido (38-46). Un triple de Shurna reducía la renta azulgrana al descanso (41-46) que lograba controlar a un Lleida muy bullicioso en un buen cuarto blaugrana.

Igualdad tras el descanso

Brizuela abría el marcador con un triple tras el descanso (41-49) aunque Hiopos volvía con fuerza, dispuesto a ponérselo muy difícil a los blaugrana, con un buen parcial de 10-0 (51-49). Los ilerdenses le daban la vuelta tras triple de García (54-51) aunque Miles Norris respondía con la misma moneda (54-54) en un duelo eléctrico.

Volvían a pista Clyburn, Punter y Shengelia, aunque el protagonismo era para Paulí, autentico lider del Hiopos Lleida junto a James Batemon que le daban el control a los locales obligando a Pascual a parar el encuentro ante la mayor garra local (60-54). Los de Gerard Encuentra alcanzaban la máxima (63-55) tras triple de Walden con un Barça que no alcanzaba la intensidad local.

Barris Nord vibró con el partido de su equipo / HIOPOS LLEIDA

Aunque los de Pascual supieron rehacerse con paciencia en ataque para seguir en el duelo ante un Hiopos que dominó claramente el cuarto (24-15) y mantenerse por delante a 10 minutos del final (65-61).

El Barça ya no tuvo reacción

Un desatado Oriol Paulí (22) abría la renta del Hiopos Lleida con otro parcial de 9-2 (72-63) ante un Barça que claudicaba ante un intenso Hiopos Lleidazos, incapaz de igualar la fuerza local, que incluso subió el nivel en la segunda mitad. Un nuevo triple de Paulí, en el mejor encuentro en su carrera, abría la diferencia a 12 (75-63).

El Barça trataba de reacionar en los minutos finales con acciones espectaculares de Brizuela (82-76) aunque ya se quedó sin tiempo, y caía en Lleida (90-80), en una victoria merecida y el Barça ya debe centrarse en el duelo clave del martes, ante el Estrella Roja.