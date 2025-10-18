El Barça cierra en Málaga la semana con más kilómetros de la temporada

El calendario no da tregua. El Barça de baloncesto afronta un nuevo reto en la semana más kilométrica de la temporada. El equipo de Joan Peñarroya viene de un doble compromiso atípico en Euroliga, que se ha saldado con una victoria y una derrota, habiendo jugado ambos partidos a domicilio.

El primero de ellos, un triunfo plácido en Belgrado ante el Maccabi (71-92) que sirvió para subir la autoestima del equipo y repartir el minutaje, dando descanso a los jugadores con más protagonismo habitualmente.

Sin embargo, tras menos 48 horas de descanso, el Barça volvió a jugar. Lo hizo en el Coca-Cola Arena de Dubai, el desplazamiento más longevo del curso. Los hombres de Peñarroya no fueron capaces de repetir los guarismos mostrados ante el Maccabi, y cayeron en un duelo igualado ante un Dubai (83-78) sin su estrella, Dzanan Musa.

Con la necesidad de ganar en ACB

Sin tiempo para lamerse las heridas, los azulgrana afrontan un nuevo compromiso, y no es precisamente tarea fácil. El Barça no ha arrancado con buen pie en Liga Endesa, donde el equipo presenta un balance de dos derrotas en dos partidos, contra Valencia Basket y Hiopos Lleida. Los de Peñarroya visitan ahora una de las canchas más difíciles de España, el Martín Carpena.

De cara a la batalla en Málaga, quedan algunas incógnitas por despejarse. Entre otras cosas, Peñarroya deberá decidir cual es el extracomunitario descartado entre Clyburn, Myles Cale y Miles Norris, ya que en ACB solo dos pueden ir convocados. Y a todo ello también habrá que estar pendiente de si se confirma o no el 'sorpasso' de Sayon Keita sobre Youssoupha Fall, o de lo contrario, el senegalés vuelve a ser de la partida.

En cualquier caso, el Barça deberá mostrar su versión más competitiva si quiere cerrar una semana de más de 11.400 kilómetros recorridos, amarrando el triunfo en Málaga, en una Liga Endesa en la que los de la ciudad condal todavía no conocen la victoria.

Pendientes de Laprovittola

Más allá del deseo de sumar la primera victoria en competición doméstica, el Barça también anhela la presencia de Nico Laprovittola. El argentino, después de superar la grave lesión que sufrió el anterior curso, fue una de las mejores noticias durante los primeros encuentros de la presente temporada. Sin embargo, en triunfo azulgrana en el OAKA, sufrió unas molestias en el aductor que le han tenido en el dique seco los últimos cinco partidos.

Según el comunicado que emitió el Barça el pasado 4 de octubre, el de Morón debía estar unas tres semanas de baja, que están cerca de cumplirse. Habrá que ver si para el choque del próximo jueves ante el Zalgiris, 'Lapro' puede reaparecer en combate.