El Barça buscará ante el Bayern a por la solidez que implora Saras

Los azulgranas lucharán este jueves (20.30 h) su segunda victoria europea en 48 horas tras ganar al Maccabi El cuadro bávaro llega con Othello Hunter ‘tocado’ y con las importantes bajas por lesión de Lucic, Obst y Harris

Abonado a las emociones fuertes y al sufrimiento casi perenne por culpa de sus desconexiones dentro de los partidos, el Barça tuvo que recurrir a la heroica el pasado martes para superar al Maccabi con una gran remontada en la recta final del último cuarto (83-78) y este jueves repite en el Palau a las 20.30 horas frente al FC Bayern.

Instalado en la zona noble de la Euroliga desde el inicio de la competición, el cuadro azulgrana podría situarse caso de ganar con tres victorias de ventaja respecto a la novena plaza en una de las ediciones más igualadas de la historia (si no la que más).

Pese a estos buenos números globales, llama la atención que los catalanes no ganan un partido en Europa con cierta suficiencia desde que se impusieron al Cazoo Baskonia por 96-84 el ya lejano 25 de noviembre de 2022.

Kalinic, el martes en el Palau ante el Maccabi | VALENTÍ ENRICH

Desde hace más de dos meses, el Barça ha sufrido en sus últimas seis victorias, logradas frente al ALBA Berlin (86-88), al AS Monaco (63-69), al Estrella Roja (94-99), al Villeurbanne (75-82), al Cazoo Baskonia en un gran encuentro (78-85) y a los ‘macabeos’ en el citado encuentro del martes.

“Pido al equipo que sea sólido. No aprendemos de esto. Tenemos que conseguir que el rival sufra para conseguir todo y no regalar nada, pero no somos capaces”, explicó Saras tras la victoria ante los israelís con su habitual exigencia. No obstante, en este aspecto tiene bastante razón.

Bajas y viejos conocidos

Después de ganar cuatro de sus últimos seis partidos para volver a soñar con los cuartos de final, el Bayern llegó el miércoles a Barcelona en tren desde Valencia con tres bajas de enorme calado: el alero Vladimir Lucic (ex del Valencia Basket), el escolta Andreas Obst (Obradoiro) y el ala-pívot Elias Harris. Además, el veterano pívot Othello Hunter se lesionó en La Fonteta y llega 'tocado'

Además del serbio, los de Andrea Trinchieri cuentan con otros cinco jugadores con experiencia en la Liga Endesa: el ala-pívot DJ Seeley (ex de Manresa, Gran Canaria y Zaragoza), el alero Niels Giffey (UCAM Murcia), el propio Hunter (Valladolid y Real Madrid), el escolta Ognjen Jaramaz y el ala-pívot Paul Zipser, ambos ex del Burgos.

El cuadro bávaro viajó a Barcelona en Euromed | FC BAYERN

Sin dos de sus referentes como los citados Lucic y Obst, la responsabilidad en el Bayern podría caerá aún más en el base estadounidense Cassius Winston, quien está siendo el mejor de su equipo con 11,5 puntos y +9,7 de media. De hecho, viene de brillar en Valencia con 22 puntos (3/4 en triples), cinco rebotes, cinco asistencias y +26.