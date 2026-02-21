En Directo
Baloncesto
Barça - Baskonia, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
Sigue en directo el partido de las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto entre Barça y Baskonia
Barça y Baskonia se enfrentan en el Roig Arena en las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto.
¿Quién ganará?
Tres partidos esta temporada entre Barça y Baskonia y tres victorias para los culés. En el recuerdo queda el increíble partido en el Palau que tuvo hasta tres prórrogas.
Una de las claves del partido será Kevin Punter, que ayer firmó una grandísima actuación. Y todo hacía indicar que no iba a estar en Valencia...
¡Buenas noches a todos y todas! Después del partidazo vivido entre Valencia Basket y Real Madrid, llega el turno del Barça de Xavi Pascual. El conjunto azulgrana se mide al Baskonia con el objetivo de verse las caras con los de Scariolo en la gran final de la Copa del Rey. ¡Empezamos!