¿Quién es Bam Adebayo? El jugador que pasará a la historia por anotar 83 puntos sin ser una leyenda

Desde esta madrugada, Bam Adebayo forma parte de la historia de la NBA. El pívot de los Heat firmó ante Washington una actuación descomunal, 83 puntos en la victoria por 150-129, la segunda mayor anotación en un partido NBA, solo por detrás de los 100 de Wilt Chamberlain. Hasta hoy, su techo personal estaba en 41. Esta vez lo rompió todo, también el récord de la franquicia y el de tiros libres convertidos y lanzados en un solo encuentro.

Bam Adebayo, segundo máximo anotador de la historia en un partido de la NBA / Miami Heat

Edrice Femi Adebayo, nació en Newark en 1997 y creció en Carolina del Norte, criado por su madre en un entorno humilde. El apodo de Bam le llegó de niño, por su energía arrolladora, y con ese mismo impulso fue creciendo hasta convertirse en una de las grandes referencias interiores del baloncesto estadounidense. Formado en High Point Christian Academy, dio el salto a Kentucky, una parada breve pero decisiva. En la NCAA solo jugó una temporada, la 2016-17, pero dejó huella con su potencia, su movilidad y una tarjeta que ya anunciaba lo que venía, 13 puntos y 8 rebotes de media en 38 partidos.

Bam Adebayo, en su etapa en Kentucky / Kentuky University

Su trayectora en la NBA

En el Draft de 2017, Miami lo eligió con el pick 14. Allí empezó una evolución ejemplar. Primero fue un interior físico y defensivo. Después, un jugador total. Hoy es el corazón competitivo de los Heat, tres veces All Star y cinco veces incluido en los mejores quintetos defensivos, además de pieza clave en las Finales de 2020 y 2023. Pat Riley, presidente de la franquicia, definió bien su ambición con una frase que retrata su carrera: “Nadie te va a regalar nada”. Y LeBron James, durante su etapa con la selección, llegó a bromear con admiración llamándole “the new Splash Brother” tras verle abrir el campo y anotar desde fuera.

Su recorrido con Estados Unidos también agranda el perfil. Adebayo fue campeón olímpico en Tokio 2021 y París 2024, un interior de confianza para un equipo repleto de estrellas, valorado por su defensa, su versatilidad y su disciplina táctica. En los Juegos de París promedió 6 puntos, 3,7 rebotes y 1,3 asistencias, pero su impacto fue mucho más allá de los números.

Adebayo, con el Team USA / EFE

En esta temporada, antes de la explosión de anoche, Adebayo venía firmando 18,9 puntos de media, por debajo de su mejor curso anotador, los 20,4 de 2022-23, y también por debajo de los 19,3 de 2023-24. Es decir, su campaña estaba siendo sólida, completa, incluso notable, pero no necesariamente la más brillante en ataque. Hasta hoy. Porque noches así no se miden solo con promedios.

Bam Adebayo era ya una estrella respetada. Desde esta madrugada es también un hombre de récord. El chico que salió de una infancia difícil, que aprendió a competir en Kentucky, que se hizo grande en Miami y que ganó con la selección estadounidense, encontró por fin su momento definitivo. Esta ha sido, sin discusión, la mejor noche de su vida.