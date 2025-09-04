El baloncesto vuelve a hacer feliz a Ricky Rubio

16 años después de la última vez, Ricky Rubio volvió a vestir la camiseta de la Penya, en una imagen tremendamente esperada por la parroquia verdinegra. El regreso del hijo pródigo contó con una importante presencia de aficionados del conjunto badalonés en el Pavelló Esportiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta. También del Hiopos Lleida, en el que fue el primer test de pretemporada para ambos equipos.

La instalación de la localidad de Osona se quedó pequeña, y algunas figuras institucionales, como el presidente de la FCBQ Ferran Aril, no se quisieron perder la cita. Tampoco faltó Esteve Rubio, padre orgulloso y que presenció como en el ecuador del primer asalto, su hijo volvía a saltar a una pista con la camiseta del Joventut.

Ricky Rubio ya tuvo minutos en el partido de pretemporada ante Hiopos Lleida / Dani Barbeito

En sus primeros minutos en cancha, se vio a un Ricky valiente, atrevido, con ganas, y que sumó sus primeros dos puntos con una buena suspensión lateral, para deleite de la afición de la Penya, que celebró la acción como si no fuese una canasta de un encuentro de pretemporada.

Mucha confianza y un par de acciones espectaculares

Tras sacudirse los nervios propios de un reestreno, Rubio se desató en su segunda aparición en pista. Dani Miret le volvió a dar la segunda mitad del cuarto, y el '9' verdinegro firmó dos 2+1 prácticamente consecutivos de bella factura, disipando cualquier duda sobre su estado físico, tras un año apartado del baloncesto de élite.

Ricky Rubio ya es una pieza importante en el Joventut / Dani Barbeito

De inicio en el segundo tiempo

La puesta en escena fue positiva, y Miret lo tuvo claro: titular de inicio en la segunda mitad. Todos los ataques pasaban por sus manos, en lo que fue una demostración de la jerarquía que va a tener el base de El Masnou este curso, en el que compartirá la dirección de juego con el sueco Ludde Hakanson (todavía en el Eurobasket) y con Guillem Vives. La nave verdinegra vuelve a estar en manos del 'Bressol'.

De nuevo de inicio en el último asalto, ya algo fatigado, Ricky no fue capaz de ampliar su cuenta anotadora, pero cerró su reestreno verdinegro con unos buenos ocho puntos en 20 minutos en pista.

Victoria verdinegra

En lo estríctamente deportivo, el Joventut se llevó el triunfo por 78-62 en un duelo en el que los ilerdenses acusaron más el esfuerzo, siendo superados claramente por los verdinegros en la segunda parte tras haberse marchado al descanso únicamente seis puntos por detrás en el marcador (38-32).

Junto con Ricky, Cameron Hunt también vivió su primera noche como verdinegro, mientras que Gerard Encuentra ya le dio minutos a Melvin Ejim, Caleb Agada, Atoumane Diagne, Cameron Krutwig y Gyorgy Goloman, algunas de las nuevas caras de un proyecto que tiene muy buena pinta, pero que como es obvio, necesita tiempo, rodaje y mucho trabajo.