Baloncesto para luchar contra el cáncer

El Pabellón Polideportivo Gornal de L’Hospitalet de Llobregat acogió ayer el arranque de ‘Bota per la Vida’, un proyecto organizado por el Institut Català d’Oncologia (ICO) y la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ).

Un programa que apuesta por la actividad física como complemento terapéutico para jóvenes diagnosticados con cáncer, y que cuenta con el protagonismo de la pelota naranja para tratar de mejorar la calidad de vida de los participantes.

El programa va dirigido para personas entre 18 y 35 años que han sufrido una cirugía o un tratamiento oncológico y que necesitan retomar la actividad física de manera segura, controlada y guiada.

La FCBQ y el ICO presentaron el programa 'Bota per la Vida' / FCBQ

La sesión estuvo dirigida por Mireia Daura, fisioterapeuta y jugadora de basket que contó con siete participantes. “Es un deporte que nos permite trabajar todos los componentes de la condición física, además del fuerte componente social, aspectos claves para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los jóvenes con cáncer”, detalló.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la FCBQ, Ferran Aril, la presidenta del ICO, Helena Isàbal, y el alcalde de L’Hospitalet, David Quiròs. “Desde la FCBQ queremos aprovechar los valores del basket con un programa que puede ayudar a todas las personas que forman parte a mejorar su vida a nivel personal y especialmente a nivel mental”, comentó Aril durante su intervención.

“Es una evidencia científica que el deporte y el ejercicio físico son muy importantes en todo el proceso oncológico. El basket es un deporte muy completo, exigente. Nos hace mucha ilusión, esperamos que se consolide y que se pueda extender a otros hospitales”, afirmó Isàbal.

Los entrenamientos tienen una duración de una hora y está previsto que se realicen dos veces al mes. Las sesiones se dividen en tres fases: calentamiento, fase principal con ejercicios y juegos de baloncesto, y la fase final de vuelta a la calma.

Por el momento, ‘Bota per la Vida’ se llevará a cabo en el Gornal, pero se espera que en un futuro se pueda ampliar a otros centros de ICO como los de Badalona y Girona.