'Baloncesto para todos': la inclusión, protagonista del fin de semana de la Liga Endesa

La Liga Endesa celebra este fin de semana (7 y 8 de febrero) la iniciativa “Baloncesto para todos”, una jornada de inclusión en el baloncesto en el marco de la 19ª jornada de competición. Enmarcada en el universo Basket Lover y con el lema “Por la pasión sin límites ni barreras”, la acción tiene el objetivo de acercar el baloncesto profesional a personas y familias que habitualmente encuentran dificultades para asistir a un pabellón.

Durante esta jornada especial, Endesa ofrecerá a familias con niños y jóvenes con discapacidad física, sensorial o intelectual la posibilidad de vivir en primera persona un partido de la Liga Endesa en condiciones adaptadas. La experiencia incluye una llegada anticipada para familiarizarse con el espacio, acompañamiento personalizado, zonas tranquilas, material específico -como auriculares de cancelación de ruido o juguetes antiestrés- y otros soportes para garantizar comodidad, seguridad y disfrute.

El domingo 8, Cataluña tendrá un protagonismo especial dentro de la jornada “Baloncesto para todos” , con tres partidos que incorporarán acciones inclusivas en colaboración con entidades sociales del territorio. La mañana empezará con el Hiopos Lleida - BAXI Manresa (12:00 h) , donde Catalunya sumará la primera acción destacada del fin de semana gracias a la participación de la Fundación Aspros , que trabaja con jóvenes con trastorno del espectro autista. En Badalona, el Joventut Badalona - Valencia Basket (12:30 h) contará con Fedamar , proyecto dedicado a la inclusión de chicos y chicas con diversidad funcional y discapacidad psíquica. Finalmente, el atardecer se cerrará con el duelo Barça - Baloncesto Girona (19:00 h) , de la mano de la Fundación Unoentrecienmil , vinculada a la lucha contra el cáncer infantil.

La iniciativa también tendrá visibilidad en el transcurso de los partidos. Los jugadores calentarán con camisetas de “Baloncesto para todos”, los niños harán entregas de pelota adaptadas a cada situación y, en algunos enfrentamientos, se llevarán a cabo acciones inclusivas sobre la pista, como partidos de baloncesto en silla de ruedas o dinámicas protagonizadas por los participantes. Todo ello gracias a la implicación de los clubs y sus fundaciones, así como de entidades sociales de todo el territorio.

Compromiso continuado con la inclusión

Con “Baloncesto para todos”, Endesa vuelve a evidenciar la solidez de su compromiso social a través del patrocinio deportivo. La iniciativa cuenta con precedentes recientes:

En el Playoff de la Liga Endesa 2024-2025, un niño con autismo de la Fundación Real Madrid hizo la entrega de pelota en un pabellón adaptado acústica y lumínicamente a sus necesidades.

En la temporada 2019-2020, un niño con Asperger participó en un partido del Perfumerías Avenida equipado con auriculares para controlar la estimulación sensorial y pudo entregar el balón a las jugadoras.

Estas acciones reflejan que el deporte y el baloncesto son herramientas poderosas de inclusión y transformación social, y que sólo son realmente completos cuando nadie queda fuera. Así, Baloncesto para todos convertirá esta jornada de la Liga Endesa en un símbolo de igualdad, empatía y reconocimiento de la diversidad, dentro y fuera de la pista.