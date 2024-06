El baloncesto español homenajea a Rudy, el 'Chacho' o Vega Gimeno

Los internacionales españoles Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Alberto Díaz, Izan Almansa, Mariona Ortiz, Vega Gimeno, Helena Pueyo, Gracia Alonso y el dominicano Andrés Feliz fueron los premiados en la V Gala del Baloncesto Español que se ha celebrado, este miércoles, en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

El acto contó también con la presencia de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD); de Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB); y de los integrantes de las selección española masculina de baloncesto junto a su entrenador Sergio Scariolo, entre otros asistentes.

Sergio Rodríguez, que esa misma mañana disfrutó de un acto de despedida organizado por su último club, el Real Madrid, tras anunciar su retirada del baloncesto profesional, fue uno de los principales protagonistas al recibir uno de los tres premios especiales.

"Ha sido un proceso, lo tenía meditado y pensado, pero estoy abrumado por todas las llamadas y mensajes que me han transmitido cosas muy bonitas. Lo decía esta mañana, espero que me recuerden por ser un jugador que se divertía en la cancha y que trabajaba para ganar", señaló el base canario.

Junto a él fueron destacados con esa misma distinción Rudy Fernández y Vega Gimeno. El primero de ellos indicó: "Los últimos momentos que voy a pasar en la pista voy a seguir luchando con estos jugadores que son familia. Tanto ellos como yo sabemos la dificultad que hay, pero el compromiso es el máximo para afrontar ese Preolímpico que hasta para mí es nuevo".

"Es el típico sueño que tienes cuando eres pequeña. Cuando iba avanzando mi carrera lo veía muy lejano y era algo que veía que no iba a llegar nunca, pero gracias al 3x3 lo he podido conseguir", manifestó por su parte Gimeno, que competirá en los Juegos Olímpicos de París en la modalidad de baloncesto 3x3.

El premio al Mejor Jugador Nacional fue otorgado a Alberto Díaz, que milita en el Unicaja de Málaga: "A ver si repetimos porque este año ha sido muy bonito. En el club hemos puesto las expectativas muy altas y hay un proyecto muy bonito e ilusionante. Con muchas ganas de seguir la siguiente temporada".

Por su parte Mariona Ortiz, del Casademont Zaragoza, recibió ese mismo reconocimiento en categoría femenina y mostró su deseo de estar entre las elegidas para los Juegos: "Yo daría lo máximo si estoy en París. Es un sueño y ojalá sea posible".

En cuanto a la categoría de jóvenes con más proyección, se eligió a Helena Pueyo e Izan Almansa, quien afirmó: "En el Europeo U20 esperemos ganar otra vez, yo confío porque tenemos posibilidades. Sería un sueño para mí jugar con la absoluta".

Por último, Andrés Feliz se hizo con el premio internacional por su campaña en el Joventut de Badalona y también el de mejor canasta de la temporada en los hombres, con Gracia Alonso siendo premiada por lo mismo en el ámbito femenino. Esta última no pudo estar presente y se encargó de salir al estrado en su lugar Sandra Ygueravide, compañera en la selección olímpica de 3x3: "Ojalá que haya opciones de medalla. Es verdad que es una competición muy abierta que puedes ganar y perder contra cualquiera. No nos van a quitar las ganas de pelearlo e intentaremos conseguirlo".

El evento lo abrió un discurso de Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), quien profundizó en los tres premiados especiales. De Sergio Rodríguez declaró: "Que sepas que estamos tristes todos porque no te vamos a ver en la cancha y que te llevas el cariño del baloncesto español. Has dado todo por la Selección y has creado un baloncesto distinto por tu talento y magia".

Por su parte de Gimeno afirmó: "Habéis escrito una pagina histórica en la modalidad de 3x3 y estoy convencida que vais a abrir esta pagina del medallero de esta modalidad. Gracias por tanto, por todos los años de sacrificio, por ser una grandísima jugadora y por ser clave en esa firma del convenio colectivo".

"Quiero agradecerte por tu compromiso por la Selección, porque en el año 2022 te pusiste a liderar a un equipo que estaba de transición. Gracias por el legado y lo que reflejas a los jóvenes de lo que significa vestir la camiseta de España", subrayó de Rudy.

En cuanto al cierre, corrió a cargo de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), el cual manifestó: "Quiero felicitar a los premiados hoy, a todos. Honrar a los mejores, a las personas que han dejado huella y que son leyenda y dejan un legado, es una obligación moral de todos. Una obligación moral maravillosa y fantástica que hacemos con gusto".

"Tenemos el 3x3 que es una realidad y va a los Juegos con la máxima ilusión, a la femenina de baloncesto que viene de Vigo de hacerlo fantásticamente y a la masculina a la que acompañaremos en Valencia; que es un valor seguro del deporte español", completó.