BALONCESTO
El baloncesto español abre el telón a una nueva era
Desde la Fundación Endesa se presentó un año más una nueva temporada de la ACB y, por primera vez en la historia, se hizo conjuntamente con la nueva Liga Endesa femenina
El baloncesto español dejó este martes una imagen para la historia. Por primera vez, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa se presentaron juntas, en un acto celebrado en la sede de Endesa en Madrid que reunió a un representante de cada uno de los 32 equipos que disputarán esta temporada las dos competiciones.
16 jugadores y 16 jugadoras compartieron escenario en una puesta de largo diferente a la de otros años. Hasta ahora, cada competición había tenido su propia presentación. Esta vez, ambas decidieron abrir juntas el curso 2026-27, en una jornada que también reflejó el gran momento que atraviesa el baloncesto femenino español.
Muchos protagonistas
Los jugadores fueron los grandes protagonistas. Por parte de la Liga Endesa estuvieron algunos de los nombres que centrarán buena parte de las miradas esta temporada, con varios de ellos estrenando equipo o afrontando un nuevo papel.
Olek Balcerowski representó a un Barça muy renovado este verano, mientras que Eli Ndiaye lo hizo por el Joventut después de incorporarse recientemente al conjunto verdinegro. También estuvieron Oriol Paulí, por parte del iLERNA Lleida; Pierre Oriola, representando al BAXI Manresa, y Pep Busquets, al Bàsquet Girona.
Junto a ellos pasaron por el escenario nombres como Willy Hernangómez, Mario Saint-Supery, Jaime Pradilla o Kyle Kuric, en una primera toma de contacto antes de una temporada que está ya a la vuelta de la esquina.
La otra mitad del escenario correspondió a la Liga Femenina Endesa. Y el momento difícilmente podía ser mejor. El baloncesto femenino español sigue creciendo y la selección acaba de regresar del Mundial de Berlín con una nueva medalla de bronce.
En Madrid estuvieron varias de las jugadoras que formaron parte de ese éxito, entre ellas Alba Torrens, Helena Pueyo, Iyana Martín e Irati Etxarri.
Rendidos al baloncesto femenino
Elisa Aguilar puso palabras al momento que atraviesa la competición y, en concreto, el baloncesto femenino. La presidenta de la FEB fue clara cuando se le preguntó hasta dónde puede crecer la Liga Femenina Endesa: “No veo el techo. Somos la segunda mejor liga del mundo después de la WNBA”.
La importancia de ver por primera vez a las dos competiciones juntas estuvo también muy presente durante la parte institucional. Gianni Armani, director general de Endesa, definió la jornada como un “día importante para el baloncesto” donde tras 15 años de relación de la compañía con este deporte y, por primera vez, las dos ligas del baloncesto español se presentan juntas, algo que todas las partes valoraron muy positivamente y como un éxito.
También José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, celebró la imagen: “Es un mensaje muy positivo que estemos juntos”, señaló. Uribes destacó también el trabajo de Antonio Martín y Elisa Aguilar al frente de ACB y FEB, además de agradecer el apoyo constante de Endesa y el papel de clubes y jugadores.
El acto sirvió para dar el primer paso de una temporada que empezará en cuestión de días. Antes llegará la Supercopa, primer título oficial del curso masculino, y posteriormente comenzarán la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa.
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