Balcerowski ilusiona al Martín Carpena

Olek Balcerowski ha llegado a la temporada 2025/26 con la firme idea de ser el dueño y señor de la zona del Unicaja. «Solo necesitaba tiempo», respondía Ibon Navarro después de que el polaco fuera el mejor de la victoria cajista ante el Bilbao Basket, pero lo cierto es que su situación ha dado un giro de 180 grados un año después y ya ilusiona al Martí Carpena de cara a ser uno de los pívots más determinantes de la Liga Endesa y de la Basketball Champions League.

El club de Los Guindos hizo oficial su fichaje el 2 de septiembre de 2024. Un año antes había dado el salto al Panathinaikos desde el Dreamland Gran Canaria. Su paso con Ergin Ataman se vio reducido a lo mínimo posible jugando entre poco y nada, y perdiendo toda la confianza que había construido hasta ser el Mejor Joven en aquella Eurocup que se quedó en la isla. Recaló en Málaga e invirtió toda esa primera temporada en recuperarse a sí mismo para después poder ser útil en el equipo.

Pívot de referencia

Superado ese trámite de adaptación a un equipo muy compacto, con la salida de Yankuba Sima y recuperada la confianza, Balcerowski está muy cerca de ser el jugador con el que la afición del Unicaja soñó una vez se hizo real su incorporación. Si no es ya esa versión idílica de pívot imponente en la pintura es porque necesita trasladar todo lo que lleva haciendo estas semanas, especialmente lo del Bilbao Basket, a una mayor continuidad en una temporada tan larga.

17 puntos (6/7 en tiros libres, 4/6 en tiros de 2 y 1/1 en triples), 4 rebotes, 1 pérdida, 4 faltas personales, 6 faltas recibidas y 18 de valoración en 20:29 minutos fue la línea estadística con la que se marchó el polaco de la jornada inaugural de la ACB. Son números increíbles que tienen un trasfondo mucho más importante: la valentía con la que ahora Balcerowski va hacia el aro, la seguridad en sus movimientos, el entendimiento con sus compañeros... Un auténtico lujo de jugador.

Evolución

Hasta el momento, y pese a ser el último jugador de la plantilla en llegar después del Eurobasket, ha jugado los cinco partidos que ha disputado el Unicaja. No hay más que ver el impacto comparado con sus primeros cinco encuentros de la temporada pasada para ver la transformación: 18-46 en puntos, 8-14 en tiros de campo anotados, 13-25 en tiros de campo lanzados, 1-17 en tiros libres anotados, 5-24 en tiros libres lanzados, 12-16 en rebotes, 4-17 en el más/menos y 24-54 en valoración por los 76:53 minutos del pasado curso y los 87:42 de ahora.

Ahora se presentan dos preguntas. ¿Balcerowski puede ser capaz de sostener esto en el tiempo? Las cualidades baloncestísticas las tiene todas. No solo cuenta con los 216 centímetros, tiene todo el talento necesario para ser importante en este equipo. Es la seguridad que ahora transmite, vuelve a confiar en sí mismo recuperar movimientos que había dejado de hacer, es capaz de ser constante durante el partido y en todo ese proceso hay que sumar que ha mejorado en defensa.

Techo competitivo

Se ha hablado y se habla mucho aún de dónde está suelo y el techo competitivo del Unicaja una vez se han ido cinco jugadores y han llegado Xavier Castañeda, Chris Duarte, James Webb III y Emir Sulejmanovic -otro de los grandes nombres de este sábado-. ¿Se ha perdido talento y físico? ¿Se ha ganado generación en numerosas piezas? Pero es que otra de ellas puede ser dónde coloca al equipo cajista la mejor versión del pívot polaco.

Por el momento, el Carpena ya le despidió con una de las grandes ovaciones de la tarde, en pie y a los sones de «MVP, MVP». Ahora, con David Kravish como compañero de viaje y con la ayuda puntual de Sulejmanovic, el mejor Olek Balcerowski da motivos para la ilusión. Este mes tiene ante sí grandes retos con equipos como el Gran Canaria, La Laguna Tenerife o el Barça para confirmar que puede ser un gran líder.

