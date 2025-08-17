Balcerowski firma 17 puntos y Castañeda descansa por "lesión leve"

Este domingo volvió a estar marcado por la actividad de los internacionales del Unicaja y fue otra jornada de luces y sombras en clave cajista. Por un lado, Olek Balcerowski volvió a demostrar que sigue al frente de Polonia. Esta vez no tuvo un éxito coral al cosechar una derrota contra Finlandia (88-97) en el penúltimo amistoso de la preparación, pero sí que ejerció un día más de líder antes de desembarcar en el Eurobasket. Xavier Castañeda descansó por "lesión leve".

Olek Balcerowski

El pívot del Unicaja firmó 17 puntos (7/12 en tiros libres, 5/8 en tiros de 2 y 0/3 en triples), 4 rebotes, 1 robo, 4 faltas personas y 7 faltas recibidas para 9 de valoración en 24:53 minutos. Fue el máximo anotador de la selección polaca, acompañado de los 19 créditos de valoración de Mateusz Ponitka, mientras Jordan Lloyd se sigue adaptando al equipo para ser otro de los referentes en el Eurobasket.

A excepción de ese 58.3% desde el tiro libre, Balcerowski demostró seguir en crecimiento durante este verano. Tuvo que manejar de nuevo los problemas de faltas, a la vez que desempeñó durante momentos esporádicos el puesto de '4', siendo el interior más abierto. Por momentos, su rol se aleja bastante de lo que protagoniza vestido de verde y morado, pero es una de las consecuencias de ser tan necesario para Polonia. "Me gusta jugar junto a Olek Balcerowski y trabajar con él. Puedo usar sus habilidades", reconoció Dominik Olejniczak, el otro '5' polaco.

Así, a Polonia solo le quedará un partido amistoso para terminar de ajustar los detalles antes del Eurobasket. Será este jueves, a partir de las 18.00 horas, también contra Finlandia en Helsinki. La última oportunidad de reajustar una plantilla que ha sufrido este verano la importante baja del NBA Jeremy Sochan.

Xavier Castañeda

El que descansó este domingo fue Xavier Castañeda. La selección de Bosnia-Herzegovina tuvo su segundo partido consecutivo, después de ganar por 103-73 a Gran Bretaña con el jugador del Unicaja, y también lo saldó con un triunfo por 73-60 contra Bélgica en el triangular. Según el comunicado de la selección balcánica acerca del partido, el estadounidense no pudo competir por "lesión leve".

El equipo, a la espera de confirmar si Dzanan Musa puede estar finalmente en el Eurobasket, regresa este lunes a Sarajevo para seguir con los últimos amistosos. Serán fundamentales para Castañeda, si es que puede recuperarse, en el objetivo de integrarse lo máximo posible en el grupo antes de ser uno de los referentes.

Así que llegan los últimos partidos de preparación antes de que el 27 comience el Eurobasket. El Unicaja, de momento, mantiene el foco puesto en Alberto Díaz, Balcerowski y Castañeda. Habrá que ver cómo llega cada uno porque no está siendo un verano fácil en cuanto a percances físicos.