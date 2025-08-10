Balcerowski y Alberto Miranda ganan; Castañeda pierde con Bosnia

Olek Balcerowski inició este domingo una intensa jornada de baloncesto internacional para los jugadores del Unicaja que se preparan para el Eurobasket. La selección de Polonia se impuso en el duelo contra Suecia (74-72) con un gran partido del pívot, además del cajista Melwin Pantzar, propiedad de Los Guindos y cedido al Bilbao Basket. Alberto Miranda y Alemania también cosecharon una victoria contra Eslovenia (80-70). No así Xavier Castañeda con el 90-102 de Bosnia frente a Montenegro.

Olek Balcerowski y Melwin Pantzar

El pívot verde y morado cerró este domingo un fin de semana pletórico después de que Polonia se haya enfrentado hasta en dos ocasiones contra Suecia. En la primera, a puerta cerrada y considerado más un amistoso, Balcerowski firmó 16 puntos en la victoria por 88-82. Ya en el segundo encuentro, ante su afición y con un nuevo triunfo, el polaco volvió a repetir con 16 puntos (3/4 en tiros libres, 5/9 en tiros de 2 y 1/4 en triples), 4 rebotes, 5 asistencias, 7 faltas recibidas y 16 de valoración.

El partido fue bueno en cuanto a números, pero aún más con respecto a lo que no se ve en las cifras porque el jugador del Unicaja dejó un impacto indirecto en la mayor parte de las acciones: bloqueos, pases previos a las asistencias, carreras al contraataque... Un amplio abanico de lo que ahora tiene que trasladar a Málaga. De hecho, llegó a jugar como '4', dejándole el centro de la zona a su compañero Dominik Olejniczak.

Es consciente de la importancia que tiene en su selección y desde este fin de semana la tiene que multiplicar después de que el NBA Jeremy Sochan tenga que marcharse los próximos días a Estados Unidos por una lesión. Aunque Balcerowski no fue el único interés de la afición cajista, ya que en Suecia estaba también está Melwin Pantzar, uno de los fichajes del verano y cedido el próximo curso en Bilbao. El base dejó 12 puntos (9/11 en tiros libres y 1/3 en triples), 2 rebotes, 6 asistencias, 8 faltas recibidas y 15 de valoración.

Alberto Miranda

Alemania y Alberto Miranda, técnico ayudante de Álex Mumbrú, volvieron a ganar en el segundo partido contra Eslovenia (80-70) y podrán sacar bastantes conclusiones positivas y negativas. La mejor noticia de todas es que pudieron recuperar a Denis Schoder, lejos de su mejores números en el tiro, pero ya tienen al base por excelencia de la selección germana. El próximo paso será que Daniel Theis y Maodo Lo vuelvan a vestirse de corto.

En el otro lado, la realidad es que Alemania estuvo cerca de perder contra una Eslovenia que no tuvo a Luka Doncic. Se las prometía muy felices la selección de Alberto Miranda, especialmente después de un parcial de 17-0 en el segundo cuarto, pero la realidad es que los balcánicos sacaron el carácter para dejar un 15-30 en el tercer período. A cinco minutos del final, Alemania iba perdiendo, pero la superioridad de talento acabó por imponerse.

Xavier Castañeda

Menos suerte tuvo Xavier Castañeda, que sigue sumando minutos después de no jugar al máximo nivel desde el mes de enero. Este domingo, la selección de Bosnia cayó por 90-102 ante Montenegro. El partido se mantuvo más o menos igualado hasta el tercer cuarto, cuando los montenegrinos subieron varios puntos la velocidad para terminar de definir el encuentro.

Polonia ahora afronta unos días de descanso, hasta el día 14, cuando arranque el esprint final de la preparación contra Georgia y una cita doble contra Finlandia -días 17 y 21-. Alemania afronta la próxima semana, viernes y sábado, un torneo con Turquía, Serbia y República Checa. Bosnia se cita contra Gran Bretaña y Bélgica.