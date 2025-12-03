Baile en la plantilla del Baskonia: llega Gytis Radzevicius y se va Hamidou Diallo

El Baskonia ha protagonizado un curioso cambio de cromos en la posición de alero. Hamidou Diallo ha abandonado la disciplina azulgrana. El comunicado especifica que el club recibirá una compensación económica, dado que Diallo tenía contrato en vigor con el Baskonia.

Hamidou Diallo llegó a Vitoria-Gasteiz el pasado verano y, a pesar de los altos y bajos del equipo de Galbiati, el neoyorkino parecía estar siendo uno de los fichajes que mejor se había adaptado. En Euroliga estaba en 12,1 puntos y 12,4 de valoración en algo más de 22 minutos por partido.

Ahora, el alero seguirá su carrera en la liga China, tras haber recibido una oferta económica muy importante, que multiplicaba el contrato que tenía en Vitoria.

Para suplir la marcha del estadounidense, en las oficinas baskonistas no han perdido el tiempo, y el club ya ha anunciado el sustituto. Gytis Radzevicius ya es oficialmente jugador azulgrana. Se trata de un alero lituano de 30 años, procedente del Rytas Vilnius, con el que estaba disputando la Basketball Champions League, con unos promedios de 11,6 puntos, 6,6 rebotes y un 44% de acierto en triples. A pesar de su buena mano desde la larga distancia, es un jugador que destaca por su solidez defensiva.

Radzevicius estuvo en el punto de mira del Barça el pasado verano, aunque finalmente la operación no se llevó a cabo. El acuerdo con el Baskonia es hasta final de temporada, con opción a una más.