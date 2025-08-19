Badio y Costello, a un paso de cruzarse en semifinales del Afrobasket

Tres jugadores del Valencia Basket disputarán este miércoles partidos con sus respectivas selecciones nacionales, aunque en el caso de Nate Reuvers, Hungría ya está clasificada en el Preclasificatorio para el Mundobasket 2027 y solo deberá luchar por la primera plaza.

Sin embargo, quienes sí se juegan todo a una carta son Brancou Badio y Matt Costello, ya que ambos disputan sus partidos de cuartos de final del Afrobasket en busca de unas semifinales en las que se cruzarían Senegal y Costa de Marfil.

Números de líderes

El escolta taronja viene de sumar 31 puntos en su último partido ante Sudán del Sur (78-65) y se medirá esta tarde a la selección de Nigeria a partir de las 20:00 en Luanda, Angola. Tres horas después de que empiece el partido entre Costa de Marfil y Mali, en el que Matt Costello tratará de liderar a su selección camino de las semifinales.

Hasta ahora, ambos han brillado en el torneo africano y han sido los mejores de sus respectivas selecciones, pero al estar en la misma parte del cuadro, no podrían llegar ambos a la final aunque ganaran hoy sus partidos, ya que se enfrentarían en la siguiente eliminatoria.

Pendientes de la pretemporada

En caso de ganar ambos sus respectivos partidos, no terminarían de competir en el Afrobasket hasta el domingo 24 de agosto, ya que la selección que perdiera en la semifinal del sábado, tendrían que jugar por el tercer y cuarto puesto el domingo a las 17:00, antes de la final.

Sí se incorporarían antes a la pretemporada taronja en caso de perder sus partidos de este miércoles, ya que los jugadores disponibles están citados para el próximo lunes 25 de agosto, aunque el trabajo en pista no empiece hasta un día después.

Nate Reuvers, ante su último partido

Quien sí tiene previsto estar el lunes en el Roig Arena es Nate Reuvers, ya que este miércoles juega su último partido con Hungría y podría unirse a Omari Moore, Nate Sestina, Kameron Taylor y Neal Sako, con estos últimos ya en València desde principios de esta semana.

Reuvers, ya clasificado para la siguiente fase clasificatoria del Mundial, se medirá a partir de las 19:00 a Macedonia del Norte, colista de su grupo sin victorias en los tres partidos disputados hasta la fecha.