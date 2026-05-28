Badalona volverá a respirar el mejor basket con la Supercopa Endesa

La primera competición oficial ACB de la próxima temporada llegará al Olímpic de Badalona con la disputa de la Supercopa Endesa, el primer título oficial de la temporada y dónde Badalona volverá a respirar el mejor baloncesto de competición después de la reciente Final Four de la BCL.

Ahora será el turno de la competición ACB que reunirá los días 19 y 20 de septiembre próximo la Supercopa Endesa que ya cuenta con tres de los cuatro equipos participantes, empezando por el ASISA Joventut que participará como equipo anfitrión.

Le acompañarán Baskonia y Valencia Basket, a la espera de conocer el cuarto equipo participante, el próximo campeón de Liga Endesa. En caso de que sea un o de los que ya tiene plaza en el torneo en el Olímpic, será el finalista.

Badalona vivirá con ilusión la Supercopa Endesa en septiembre próximo / SPORT

"Una ciudad que vive el basket"

Para la ocasión, el presidente de la ACB, Antonio Martin y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se mostraron entusiasmados con la presencia de la Supercopa en Badalona, “una ciudad que vive el basket y ya lo ha demostrado en anteriores ocasiones, por lo que no podemos estar más contentos de venirnos a Badalona para arrancar el nuevo curso”, dijo Martín.

Aunque el que estaba más exultante por haber traído otra competición de prestigio a la ciudad era el alcalde, un ex jugador y gran aficionado al basket que ya sueña con que la Penya pueda levantar el título ante su afición.

“Badalona es una ciudad donde se respira baloncesto, y la implicación de todos para que sea un éxito asegurado”, comentó Albiol, que reconoció haber insistido mucho para que el torneo llegase a su ciudad.

"Será un éxito absoluto"

“Quizá no somos la ciudad con más presupuesto, ni la más grande, aunque nadie podrá dudar que Badalona se vuelca con un acontecimiento de este tamaño y estamos convencidos que será todo un éxito”, recalcó el alcalde, que espera que el Olímpic presente unas condiciones de gala como la ciudad ha hecho el trabajo para ofrecer una inmejorable presencia a las aficiones que se reunirán en Badalona en septiembre.

El acto, que se realizó en un espacio singular como el Museo de Badalona, contó con la presencia de los representantes de los clubs de la ciudad, empezando por el presidente del ASISA Joventut, Juanan Morales, la representante de Endesa, patrocinador del torneo, y también con apoyó del presidente de la Federació Catalana de Basquetbol.