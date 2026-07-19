Badalona, rendida a la figura de Jordi Fernández

Jordi Fernández vivió una de las tardes más especiales y emotivas de sus 43 años. Lo hizo en la ciudad que le vio nacer y crecer, Badalona. Una de las capitales mundiales del baloncesto y que vive con orgullo los éxitos que no ha parado de conseguir a lo largo de su vida.

El actual entrenador de los Brooklyn Nets recibió la distinción de 'Hijo Predilecto' de la ciudad de Badalona, un reconocimiento que hasta la fecha, tan solo habían conseguido en el pasado otras cinco personas (Joaquim Font i Cussó, Salvador Serentill, Mireia Belmonte, Enric Borràs y Miguel Ángel Poveda).

Un acto muy especial

Aprovechando que la actividad en la NBA todavía tardará semanas en reanudarse, el Ajuntament de Badalona aprovechó que Fernández pasa unos días por casa para celebrar un acto en el que el Teatre Zorrilla se quedó pequeño. No faltaron amigos de toda la vida del entrenador, así como su colega y actual seleccionador catalán, Jaume Ponsarnau, y un Ricky Rubio, que todavía está meditando si sigue en el Asisa Joventut, que tarde o temprano acabará llevándose también el mismo reconocimiento. Un acto en el que también estuvo presente el Conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez.

"No solo reconocemos su carrera deportiva, que es brillante y espectacular, sino a una persona que ha triunfado y que lleva el nombre de Badalona allí dónde va. Este nombramiento explica quién eres y que representas para la ciudad. Esto no dudes que es lo que quedará para siempre", admitió un emocionado Xavier García Albiol, Alcalde de Badalona.

Jordi Fernández, Hijo Predilecto de Badalona / Marc Del Río

Tras su discurso, llegó el momento en el que Fernández, una vez en el escenario, se colgó la medalla de la ciudad. El momento quedó inmortalizado junto a su familia, ante la ovación del público presente en el teatro badalonés.

Las palabras de Jordi Fernández

"No os podéis imaginar lo que significa todo esto cuando estás tanto tiempo fuera de casa. Es un honor. Seguiré llevando el nombre de Badalona el resto de mi trayectoria, ya sea a nivel profesional y personal. Los de Badalona nunca diríamos que somos de Barcelona (bromeó). Lo que convierte a Badalona en Badalona es su gente".

Jordi Fernández, durante su discurso / Twitter: @AjBadalona

"Me gustaría agradecer a tres grupos de personas importantes en mi carrera. Primero a la familia, sin mi yaya no hubiese podido empezar a jugar a basket. A mi hermana y a mis padres, por haberme enseñado unos valores que te hacen ganar en la vida y que llevaré en mi día a día. El segundo grupo es el divertido, el de los amigos. He sido muy afortunado, tengo muchas amistades a lo largo del mundo. Sin vosotros, en algún momento me podría haber hundido, así que gracias. El tercer grupo, mi mujer y mis hijos. Gracias por llenarme el corazón todos los días. A mi mujer, gracias por haber sido la mejor compañera de vida, sin ti no hubiese conseguido lo que soy. Los éxitos llegarán, pero quero que sepáis que serán nuestros. Badalona, t'estimo", concluyó Fernández.

Tras el homenaje, en el Teatre Zorrilla se proyectó el documental 'From Badalona to Brooklyn', elaborado por los Brooklyn Nets.