Baba Miller, la apuesta de Los Ángeles Clippers

Baba Miller ya ha debutado con Los Ángeles Clippers después de firmar su primer contrato profesional tras ser elegido en el pasado draft en el puesto 36. Otra de las 'perlas' españolas que se ha hecho un jueco en la NBA la próxima temporada como Sergio De Larrea en Dallas Mavericks

Terminó el encuentro con 12 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 3 tapones en 27 minutos sobre la pista. Mostró una gran eficacia en ataque al convertir 3 de sus 4 tiros de campo (2 de 4 en tiros de dos y 1 de 1 en triples) y 3 de sus 4 tiros libres, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de los Clippers en su estreno.

Los Clippers lo han atado con un contrato de cuatro años y 9,61 millones de dólares, según informaron sus agentes, Deirunas Visockas y Guillermo Bermejo, a Michael Scotto de HoopsHype. Los dos primeros años del contrato de Miller están garantizados, según Scotto.

Buen físico y movilidad

Miller, un ala-pívot español de 2,11 m que completó su carrera universitaria de cuatro años en Cincinnati, fue seleccionado en el puesto 36 del draft del mes pasado. Los Ángeles utilizará la excepción de segunda ronda para firmar con el jugador de 22 años un contrato estándar de cuatro años por un valor ligeramente superior al mínimo.

Baba llega a la NBA con físico, envergadura, movilidad y margen de crecimiento. Ahora tendrá por delante dos temporadas garantizadas para trabajar, adaptarse al ritmo de la liga y pelear por minutos

Baba Miller, con sus nuevos compañeros, en un entrenamiento en Las Vegas / CLIPPERS

Si bien la mayoría de los jugadores seleccionados en la primera ronda del draft de 2026 ya han firmado sus contratos de novato, todavía hay varios jugadores de segunda ronda que aún no han firmado sus primeros contratos en la NBA.

Miller, quien jugó dos temporadas en Florida State y una en Florida Atlantic antes de transferirse a Cincinnati, promedió 13,0 puntos, 10,3 rebotes, 3,7 asistencias y 1,2 tapones en 31 partidos (31,9 minutos por encuentro) la temporada pasada con los Bearcats.