B.PREMIER: la revolución con la que Japón quiere transformar su baloncesto

El baloncesto japonés cambiará de etapa esta temporada. El 22 de septiembre se pondrá en marcha la B.PREMIER, la nueva máxima categoría de la B.League, con 26 clubes y un modelo bastante distinto al que conocemos en Europa.

La principal diferencia está en el acceso a la competición. Los resultados deportivos dejan de ser el único criterio para determinar qué equipos forman parte de la élite. Para entrar en la B.PREMIER, los clubes han tenido que acreditar una estructura económica sólida, una asistencia mínima y un pabellón adaptado a las exigencias de la liga.

La competición japonesa tiene grandes objetivos deportivos e internacionales, pero entiende que para alcanzarlos necesita primero clubes más estables y con mayor capacidad para generar ingresos.

Un ascenso que no depende de la clasificación

Entre las principales condiciones fijadas para acceder a la nueva categoría se encontraban una media de 4.000 espectadores, una facturación anual de 1.200 millones de yenes y un pabellón que cumpliera los requisitos establecidos por la competición.

La idea es evitar que el crecimiento de un club quede condicionado por una mala temporada o por un descenso. Si una entidad conoce con antelación el escenario en el que va a competir, puede planificar inversiones, buscar patrocinadores y negociar con las administraciones locales con una mayor seguridad.

El pabellón de Alvark Tokyo lleno, en un partido de la temporada pasada / B.LEAGUE

El modelo, sin embargo, rompe con una de las normas más asentadas del deporte europeo. Un equipo puede competir bien y no acceder a la B.PREMIER si no alcanza los requisitos económicos o de infraestructura. La clasificación decide quién gana la liga, pero no garantiza por sí sola un lugar en la máxima categoría.

Eso no significa que la B.PREMIER sea una competición completamente cerrada. La B.League continuará evaluando cada año a los clubes y abrirá la puerta a nuevas incorporaciones si cumplen las condiciones. El ascenso pasa de conseguirse únicamente en la pista a construirse durante varias temporadas fuera de ella.

La importancia de las nuevas arenas

Los pabellones son una pieza fundamental de la reforma. Japón quiere dejar atrás instalaciones que se limitan a acoger el partido y disponer de recintos que permitan mejorar la experiencia del público y generar ingresos durante todo el año.

Algunos clubes ya cuentan con arenas de primer nivel. LaLa Arena Tokyo-Bay, donde juegan los Chiba Jets, supera los 10.000 asientos en su configuración para baloncesto. La Toyota Arena Tokyo también ronda esa cifra, Okinawa Arena tiene capacidad para más de 9.000 espectadores y la IG Arena de Nagoya puede llegar a los 15.000.

El IG Arena de Nagoya, uno de los grandes pabellones de la B.LEAGUE / B.LEAGUE

No se busca solamente aumentar el aforo. Los nuevos recintos incorporan mejores zonas comerciales, espacios de restauración y áreas de hospitalidad para empresas y patrocinadores. El partido continúa siendo el centro, pero el club dispone de más posibilidades para ingresar dinero y relacionarse con sus aficionados.

La construcción y renovación de estas instalaciones también ha obligado a los equipos a trabajar estrechamente con sus ciudades. En varios casos, los proyectos de nuevos pabellones han sido decisivos para obtener la licencia de B.PREMIER.

Crecer antes de competir fuera de Japón

El requisito de facturación permite entender la otra gran prioridad de la reforma. La B.League quiere que sus clubes funcionen como organizaciones profesionales capaces de sostener su propio crecimiento.

Para alcanzar los 1.200 millones de yenes, no basta con disponer de un propietario dispuesto a cubrir las pérdidas. Los equipos necesitan vender entradas, atraer patrocinadores, ampliar sus departamentos comerciales y aprovechar mejor sus pabellones.

Esta parte del proyecto está directamente relacionada con lo que Okamoto explicó a SPORT sobre la ambición internacional de la liga. Japón quiere desarrollar mejores jugadores, atraer talento extranjero y ganar presencia fuera de Asia. Para hacerlo, necesita aumentar primero la capacidad económica de sus clubes.

Los jugadores del Nagasaki Velca celebran el primer título de B.League de la historia del club, conquistado tras imponerse a los Ryukyu Golden Kings en las Finales de 2026 / B.LEAGUE

La B.PREMIER estará acompañada por B.ONE y B.NEXT, que completarán una estructura de 55 equipos. También se introducirán cambios en la regulación de las plantillas, un límite salarial y un draft para jóvenes jugadores. Son medidas destinadas a aumentar la competitividad y evitar que el crecimiento económico termine concentrando todo el talento en unos pocos clubes.

También cambiará la lucha por el título. Las finales se disputarán en los pabellones de los equipos, con encuentros como local y visitante, y pasarán a resolverse mediante una serie al mejor de cinco partidos.

Un modelo que abre el debate

La reforma también tiene puntos discutibles. Vincular el acceso a la máxima categoría con la facturación, el público y el pabellón puede perjudicar a equipos competitivos que pertenezcan a mercados más pequeños. Un buen proyecto deportivo puede quedarse fuera si no cuenta con suficiente apoyo económico o institucional.

Esa es una de las grandes diferencias respecto al modelo europeo. En la B.PREMIER, la capacidad de un club para crecer de manera estable tendrá tanto peso como su rendimiento deportivo.

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La B.League considera que este sistema permitirá realizar inversiones a largo plazo y reducir la incertidumbre que generan los ascensos y descensos. A partir de septiembre comenzará a comprobarse si la apuesta funciona.