B.LEAGUE UNITED, crecer lejos de casa para elevar el nivel del baloncesto japonés

El B.LEAGUE UNITED cerró su estancia en Australia después de enfrentarse a South East Melbourne Phoenix y Melbourne United, dos equipos de la NBL. El conjunto japonés perdió ambos encuentros, por 113-60 y 83-68, aunque la propia B.LEAGUE sitúa estos partidos dentro de un proyecto de formación y desarrollo internacional de sus jugadores jóvenes.

La iniciativa está vinculada al plan de gestión a medio plazo de la competición japonesa. La B.LEAGUE se ha fijado como objetivo formar a cinco jugadores que alcancen la NBA antes de 2030 y, dentro de esa estrategia, creó B.LEAGUE UNITED como una selección compuesta principalmente por jóvenes con proyección internacional. Los jugadores fueron elegidos con la colaboración de la JBA, teniendo en cuenta también sus compromisos con las selecciones nacionales y su rendimiento previo.

El B.LEAGUE UNITED disputó dos amistosos en Australia / B.LEAGUE

La gira australiana permitió a estos jugadores enfrentarse a equipos con características diferentes a las que encuentran habitualmente en Japón. Ante South East Melbourne Phoenix, el conjunto dirigido por Damian Cotter tuvo dificultades especialmente ante la diferencia física y de altura. En el segundo encuentro, frente a Melbourne United, el técnico destacó la evolución mostrada por el grupo y la capacidad de los jugadores para realizar ajustes durante el propio partido.

Cotter señaló precisamente la adaptación a distintos entornos y estilos de juego como uno de los objetivos del proyecto. También destacó el crecimiento experimentado entre ambos encuentros y la mejora en el contacto físico, uno de los aspectos en los que había insistido durante la concentración.

Las conclusiones individuales de los jugadores del equipo siguieron esa misma línea. Takuto Nakamura, de los Gunma Crane Thunders, habló de la necesidad de trasladar lo aprendido a sus respectivos clubes de cara a la temporada que arranca el próximo mes de septiembre

Algunos de los integrantes del B.LEAGUE UNITED en uno de los partidos de la gira australiana / B.LEAGUE

Taiga Okada, ex jugador de Zentro Basket Madrid, calificó la experiencia en Australia como una oportunidad muy valiosa y poco habitual para un equipo japonés, especialmente por la posibilidad de enfrentarse a profesionales australianos compitiendo a máxima intensidad. Añadió que lo importante será reflejar ese aprendizaje en sus futuros resultados sobre la pista.

Para la B.LEAGUE, el proyecto también busca que esa experiencia tenga continuidad cuando los jugadores regresen a sus equipos. El objetivo es que la exposición a rivales, ritmos y exigencias diferentes contribuya al desarrollo individual y, a través de esos jugadores, al aumento de la competitividad general de la liga.

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Esta ha sido la segunda actividad de B.LEAGUE UNITED. La organización ya ha confirmado su intención de seguir creando oportunidades para que el equipo compita en el extranjero dentro de su estrategia de desarrollo internacional.