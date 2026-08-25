La B.LEAGUE tiende puentes con Europa

El baloncesto japonés sigue dando pasos en su proceso de crecimiento e internacionalización. Nagasaki Velca, vigente campeón de la B.LEAGUE, recibirá al Telekom Baskets Bonn alemán los próximos 4 y 6 de septiembre en dos encuentros amistosos que se disputarán en el Happiness Arena de Nagasaki.

Los partidos formarán parte del B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2026, una iniciativa que pretende aumentar el contacto de los clubes japoneses con equipos y competiciones del extranjero. En esta ocasión, además, los amistosos tendrán un significado especial. Será el primer proyecto entre clubes que nace de la colaboración establecida entre la B.LEAGUE y la Bundesliga alemana, que firmaron un acuerdo estratégico el pasado mes de enero.

Nagasaki Velca y Bonn se medirán este próximo setiembre / B.LEAGUE

El campeón japonés se medirá así a uno de los equipos destacados del baloncesto alemán. El Bonn alcanzó las semifinales de la Bundesliga durante la pasada temporada y disputará la Basketball Champions League este curso. Un rival exigente para un Nagasaki que viene de conquistar el campeonato japonés.

El baloncesto aleman atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente después de conquistar el Mundial de 2023 y el Eurobasket de 2025. La B.LEAGUE busca aprender de ese crecimiento mientras intenta acercarse progresivamente al nivel de las principales competiciones internacionales.

Sin embargo, el acuerdo entre ambas ligas va más allá. Japón quiere aprovechar la experiencia alemana también en ámbitos comerciales, organizativos y de desarrollo, mientras continúa aumentando sus relaciones con el baloncesto internacional.

Una estrategia que encaja con el camino que la competición japonesa ha trazado para los próximos años. Nao Okamoto, Executive Officer de la B.LEAGUE, explicó recientemente a SPORT que uno de los grandes objetivos deportivos es conseguir que cinco jugadores que hayan pasado por la competición japonesa lleguen a la NBA antes de 2030.

Los Nagasaki Velca en acción / B.LEAGUE

Para conseguirlo, la liga considera fundamental aumentar la exposición de sus jugadores a otros estilos de baloncesto. “Necesitamos que nuestros jóvenes conozcan entornos baloncestísticos de otros países, como España o Estados Unidos”, aseguraba Okamoto a este periódico.

El Global Invitational supone otro movimiento en esa dirección. Hasta ahora, buena parte de los esfuerzos internacionales de la B.LEAGUE se habían centrado en Asia y en programas de desarrollo de talento. La llegada de un club europeo a Japón abre una vía diferente, con Alemania como primer gran socio en el continente.