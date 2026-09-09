La B.LEAGUE retoca su revolucionario Draft: más protección para los jóvenes y nuevas reglas

La B.LEAGUE sigue dando forma a su nueva era. A menos de dos semanas del estreno de la B.PREMIER, la competición japonesa ha anunciado una serie de modificaciones en su novedoso Draft, una de las grandes apuestas del proyecto que transformará por completo el baloncesto profesional del país a partir de esta temporada.

El sistema se estrenó el pasado mes de enero con la celebración del primer Draft de la historia de la B.LEAGUE y ahora la competición ha decidido introducir varios ajustes después de aquella primera experiencia. Los principales cambios afectan a los jugadores elegidos en las rondas posteriores y buscan reforzar tanto su desarrollo como el propio peso del Draft para acceder a la B.PREMIER.

Los jugadores seleccionados en el primer draft de la historia de la B.LEAGUE / B.LEAGUE

A partir del Draft de 2027, los jugadores seleccionados desde la tercera ronda tendrán un salario fijado en ocho millones de yenes anuales, alrededor de 46.000 euros al cambio actual, correspondiente al salario mínimo establecido en la B.PREMIER. Además, pasarán automáticamente a formar parte del sistema de contratos de desarrollo, siempre que cumplan con el límite de edad establecido. Los jugadores con experiencia en competiciones mundiales quedan fuera de estas modificaciones.

También se permitirá que estos jóvenes puedan firmar contratos de varias temporadas, con un máximo de cuatro años. La B.LEAGUE pretende así dar más margen a los clubes para trabajar a largo plazo con sus elecciones y, al mismo tiempo, ofrecer una mayor estabilidad a los jugadores que llegan a la competición mediante el Draft.

El Draft, puerta de entrada a la B.PREMIER

Otro de los cambios importantes afecta a los jugadores que no sean seleccionados. La liga restringirá la posibilidad de que un jugador no drafteado llegue posteriormente a la B.PREMIER mediante una cesión, reforzando de esta manera el Draft como vía de entrada a la máxima categoría.

La propia competición explica que permitir contratos por el salario mínimo desde la tercera ronda pretende favorecer que los clubes realicen esas elecciones en el Draft, en lugar de dejar pasar a determinados jugadores para incorporarlos posteriormente por otra vía.

Las modificaciones no terminarán ahí. Para la tercera edición, correspondiente a la temporada 2027-28, la B.LEAGUE también adelantará el Draft al mes de diciembre. La cita quedará situada después del campeonato universitario y antes de la Winter Cup, mientras que el cierre de inscripciones y el Combine están previstos para principios de noviembre.

También habrá novedades con los jugadores formados en las canteras. Los clubes podrán conservar derechos preferentes de negociación sobre aquellos jóvenes que hayan pasado al menos cuatro temporadas entre sus equipos U15 y U18, incluso cuando abandonen posteriormente la cantera y continúen su formación en la universidad antes de presentarse al Draft.

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Son nuevos retoques para un sistema que apenas acaba de nacer. El Draft forma parte del amplio paquete de reformas impulsado por la B.LEAGUE con la llegada de la B.PREMIER, junto al límite salarial y las nuevas normas de construcción de las plantillas. La nueva competición arrancará el próximo 22 de septiembre con el duelo entre Alvark Tokyo y Ryukyu Golden Kings.