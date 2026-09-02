La B.LEAGUE da el pistoletazo de salida a su revolución: comienza la era B.PREMIER

Después de años trabajando en una profunda transformación de su baloncesto profesional, Japón entra definitivamente en una nueva etapa. La puesta de largo celebrada este martes ha reunido por primera vez a representantes de los 55 clubes que formarán parte de la nueva estructura, dividida entre B.PREMIER, B.ONE y B.NEXT.

No se trataba, por tanto, de una presentación de temporada cualquiera. El acto ha servido también para escenificar el inicio de la denominada 'B.Kakushin', el proyecto con el que la competición japonesa quiere dar un nuevo salto tanto dentro como fuera de las pistas.

Una idea que ha querido remarcar el propio comisionado de la B.LEAGUE, Shinji Shimada, durante la presentación. "Mirando atrás a estos últimos diez años y mostrando el máximo respeto por nuestro pasado, hemos decidido seguir afrontando nuevos desafíos", ha explicado el dirigente japonés, que también ha marcado el camino que quiere seguir la competición: "Queremos trabajar para que la B.LEAGUE sea cada vez más un deporte de entretenimiento emocionante". Unas palabras que resumen buena parte de lo que pretende conseguir la liga con esta transformación.

Shinji Shimada, comisionado de la B.LEAGUE, en el acto de hoy / B.LEAGUE

La principal protagonista será B.PREMIER. La nueva máxima categoría dejará atrás buena parte del modelo que ha acompañado a la B.LEAGUE durante la última década para apostar por un sistema inspirado en algunas de las grandes ligas deportivas del mundo. Entre los cambios más importantes está la desaparición de los tradicionales ascensos y descensos por resultados deportivos, además de la llegada del Draft, estrenado por primera vez el pasado mes de enero.

Pero la revolución que prepara Japón va mucho más allá de cambiar el formato de competición. La B.LEAGUE lleva tiempo insistiendo en la necesidad de hacer crecer sus clubes, aumentar los ingresos, mejorar los pabellones y convertir los partidos en una experiencia capaz de atraer a un público cada vez mayor. Una transformación que también busca reforzar la posición del baloncesto japonés fuera de sus fronteras.

La presentación de este martes ha dejado nuevas muestras de esa ambición. Una de las más llamativas ha sido la llegada de UNIQLO como nuevo socio de la competición. La multinacional japonesa vestirá a árbitros y oficiales y tendrá también presencia en uno de los grandes eventos de la temporada, el All-Star de 2027 en Aichi-Nagoya.

También habrá novedades en la forma de seguir la competición. Basketball LIVE continuará siendo una de las grandes ventanas del baloncesto japonés y U-NEXT ampliará su apuesta por la nueva estructura, en otro movimiento destinado a aumentar la exposición de una liga que quiere crecer al mismo ritmo que sus clubes.

24 de los jugadores que participarán en la B.LEAGUE esta temporada / B.LEAGUE

Todo forma parte de un proyecto que lleva años cocinándose y que ahora entra en su momento decisivo. La actual B.LEAGUE nació en 2016 después de la unificación del baloncesto profesional japonés. Diez años después, la competición vuelve a reinventarse. Y precisamente esa mirada al pasado estuvo también presente durante una jornada que terminó en el templo Zojoji de Tokio, donde los representantes de los 55 clubes participaron junto a Shimada en una ceremonia para desear éxito a la nueva temporada.

La elección del escenario tampoco fue casual. Conocido en Japón por su vinculación histórica con Tokugawa Ieyasu y por ser considerado un templo asociado a la buena fortuna y la victoria, Zojoji fue el escenario escogido para reunir por primera vez a todos los clubes de la competición.

La cuenta atrás ya está en marcha. El próximo 22 de septiembre, Alvark Tokyo y Ryukyu Golden Kings serán los encargados de disputar el primer partido de B.PREMIER en el Toyota Arena Tokyo. No será un partido cualquiera. Exactamente diez años después del nacimiento de la B.LEAGUE, el baloncesto japonés volverá a empezar. Lo hará después de una década de crecimiento y con una ambición todavía mayor para la siguiente.

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El 22 de septiembre ya no habrá proyectos, presentaciones ni cuentas atrás. La revolución de la B.LEAGUE estará, definitivamente, en juego.