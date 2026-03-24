Ayuso llama "hipócrita" al Gobierno por el partido a puerta cerrada Real Madrid-Hapoel

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este martes al Gobierno de "hipócritas y antisemitas" y, por ello, "se ceban con artistas y deportistas", en referencia a que el partido de la Euroliga de baloncesto de hoy entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv israelí se vaya a jugar a puerta cerrada.

En una publicación en la red social X, Ayuso ha asegurado que "se ceban con artistas y deportistas porque son hipócritas y antisemitas que no se resisten al poder de la alfombra roja y el caviar".

"No les veremos así de cobardes y totalitarios con cada empresa y evento de origen judío o norteamericano", ha agregado.

La presidenta madrileña ha enlazado una noticia vinculada con el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, quien hoy ha defendido que la decisión de que el partido se juegue a puerta cerrada es por el "boicot" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

"El delegado ha ido por el camino fácil, que ha sido el boicot y tratar de que este tipo de eventos no se celebren como tiene que ser, con los espectadores y con toda la afición animando a su equipo", ha declarado García Martín a los medios tras protagonizar un acto en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid.

Noticias relacionadas

La Delegación del Gobierno anunció el jueves pasado la disputa a puerta cerrada del encuentro por motivos de seguridad. El pasado día 13 el Barcelona recibió al conjunto israelita también a puerta cerrada, por el mismo motivo, en el Palau Blaugrana (Barcelona), y el Baskonia hará lo propio cuando juegue frente al Maccabi Tel Aviv, el próximo día 27, y también contra el Hapoel el 7 de abril.